وزیراعظم بننا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی: عفت عمر

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف ماڈل، اداکارہ و میزبان عفت عمر نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا وزیراعظم بننا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ جب سے خان صاحب کا دور اقتدار شروع ہوا، الزام تراشی اور انتشاری کا معمول بن گیا ہے۔

اداکارہ و میزبان نے ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کرکے ملکی حالات، سیاست سمیت مختلف امور پر بات چیت کی۔

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس دن سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں، اس دن سے اب تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب انہیں سکون ملا ہو۔ ابھی شاید 2 دن سکون کے ملے ہوں لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی انتشاری نہ ہوئی ہو، کوئی دھمکی نہ ملی ہو، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ ہوا ہو۔

عفت عمر نے کہا کہ آپ صبح اُٹھتے ہیں ان لوگوں (بانی پی ٹی آئی کے مخالفین) نے ایک نئی جنگ شروع کی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ آرام سے بیٹھ ہی نہیں رہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں چور کہہ رہے ہیں تو اسے بھی عدالت سے ثابت ہونے میں وقت لگے گا۔

اداکارہ کے مطابق خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ وزیراعظم بننے، وہ بہت بڑے ہیرو تھے، وہ سب کے دلوں میں رہتے تھے۔


