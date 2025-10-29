تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

جس کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنادیا :کامران اکمل جنوبی افریقا سے شکست پر پھٹ پڑے

قومی ٹیم کے سابق  وکٹ کیپر  کامران اکمل  نے جنوبی افریقی ٹیم سے  پہلے ٹی ٹوئنٹی میں شکست کا ذمہ دار  کپتان  اور کوچ سمیت سلیکشن کمیٹی کو بھی  قرار دے دیا۔

گزشتہ روز 3 میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقا نے  پاکستان کو 55 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔

جنوبی افریقا کے 195 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 19 ویں اوور میں 139 پرآؤٹ ہوگئی تھی۔

 گزشتہ روز  نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران کامران اکمل پاکستان ٹیم کی جنوبی افریقا سے شکست پر پھٹ پڑے۔

کامران اکمل نے جنوبی افریقا سے شکست کا ذمہ دار کپتان ،کوچ اور سلیکشن کمیٹی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس کھلاڑی کی ٹی ٹوئنٹی  ٹیم میں جگہ نہیں بنتی  اسے کپتان بنادیا ہے۔

سابق کرکٹر کے مطابق ’ جس وقت سلمان آغا کو  بطور کپتان منتخب کیا گیا تھا سب سے زیادہ شور میں نے مچایا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ سلمان آغا کو کپتان بناکر زیادتی کی جارہی ہے جس کھلاڑی کی ٹی ٹوئنٹی  کے 15 رکنی  اسکواڈ میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنایا جارہا ہے ‘۔

سابق وکٹ کیپر نے مزید کہا کہ’اگر  اب  بھی  ٹیم کا کپتان صحیح کھلاڑی  کو منتخب کرلیا جائے تو یہ ٹیم ابھی  بھی پرفارم کرسکتی ہے جنوبی افریقا سے شکست کے ذمہ دار  چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت  سلیکشن کمیٹی چیئرمین ، کپتان اور کوچ سب ہیں‘ ۔

دوسری جانب  سابق کرکٹر یاسر حمید  نے کہا کہ ہماری ٹیم کا مائنڈ سیٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے،  کپتان بننے کے بعد جو 2 چیزیں ضروری ہیں وہ کپتان کی پرفارمنس اور دوسرا  ٹیم کا رزلٹ ہے، سلمان آغا نہ خود پرفارم کررہے ہیں نہ ان کی ٹیم جیت رہی ہے۔


اہم خبریں
عورت نے صرف کیک کے آخری ٹکڑے پر 25 سالہ شادی ختم کردی!
پاک امریکا تجارتی معاہدے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی خام تیل پاکستان پہنچ گیا
ملکی توانائی کے شعبے کا تاریخ ساز دن؛ سب سے بڑے امریکی تیل بردار جہاز کی پاکستان آمد
جس کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنادیا :کامران اکمل جنوبی افریقا سے شکست پر پھٹ پڑے
ضرورت پڑی تو طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کیلیے مثال بنا سکتے ہیں، وزیرِ دفاع
پی ٹی آئی وفد کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات
پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک عظیم فائٹر ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
گرین کلائمیٹ فنڈ کی پاکستان کیلئے 25کروڑ ڈالر امداد کی منظوری
سعودی عرب نے دنیا کا پہلا ’اسکائی اسٹیڈیم‘بنانےکا منصوبہ بنالیا
فیلڈ مارشل کا مصر، اردن اور سعودیہ کا تاریخی دورہ، فعال عسکری سفارتکاری سے پاکستان کے عالمی وقار میں اضافہ
استنبول مذاکرات ناکام، افغان طالبان حکومت اپنی ذمہ داریوں سے کترا رہی ہے، عطاء تارڑ
سابق وزیراعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم
سندھ اور بلوچستان کیلیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
ترکی کا بڑا قدم! برطانیہ سے 11 ارب ڈالر کے جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ
امریکا اور جاپان میں معدنیات کی فراہمی کا معاہدہ طے پاگیا
لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ، ائیر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ





دلچسپ و عجیب
آسٹریلیا کے ساحل سے پہلی عالمی جنگ میں پھینکا گیا پیغام برآمد
شہری نے انشورنس حاصل کرنے کیلئے اپنی مہنگی اسپورٹس کار کو آگ لگا دی
محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت
امریکا: پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا
نمبر سے بار بار سامنا، خاتون نے ڈھائی لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جیت لی
ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کیخلاف جوا ایپ تشہیر کیس میں اہم پیشرفت
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل
شہری نے بینائی کھودینے کے بعد اپنی آنکھ میں ہیرا لگوا کر سب کو حیران کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain