تازہ تر ین
اہم خبریں

عورت نے صرف کیک کے آخری ٹکڑے پر 25 سالہ شادی ختم کردی!

شوہر کی جانب سے کیک کا آخری ٹکرا کھانے پر خاتون نے 25 سال پرانی شادی ختم کردی۔

خاتون نے اپنی 25 سالہ شادی ختم کرنے کے بعد ریڈٹ کمیونٹی سے مشورہ طلب کیا کیونکہ شوہر نے اس کا کیک کا ٹکڑا کھایا تھا، پوسٹ میں 46 سالہ بیوی نے اسٹوری شیئر کی جو وائرل ہوگئی۔

خاتون نے کہا کہ اس کے 48 سالہ شوہر نے 25ویں شادی کی سالگرہ کے موقع پر مجھے حیران کردیا، ہم بہت لڑ رہے تھے اور تین ماہ سے الگ کمروں میں سو رہے تھے۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ شادی کی سالگرہ ہماری رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع ہوگا اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ حال ہی میں حالات بہتر دکھائی دے رہے ہیں، ہم دوبارہ بات کررہے تھے۔

خاتون نے لکھا کہ میں نے چیز کیک کا آرڈر کیا اور ہم کھانے کے ساتھ کیک کھا کر سوگئے۔

انہوں نے کہا کہ اگلی صبح میں کیک کھانے کی خواہشمند تھی جسے انہوں نے فریج میں رکھ دیا تھا لیکن جب فریج چیک کیا تو کیک کا ٹکڑا غائب تھا۔

شوہر نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کل رات بھوکا تھا اور تو میں نے کھا لیا ہے۔

خاتون نے لکھا کہ میں نے سالوں اس کے ساتھ گزار دیے، خاندان کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش، گھر کے معاملات کی دیکھ بھال اور میں اپنی سالگرہ کا کیک بھی نہیں کھاسکتی۔

انہوں نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کی مستحق ہوں جو ناصرف میرا کیک نہیں کھائے اور میری حفاظت کرے اور کسی کو میرا کیک کھانے سے روکے گا، اسی لیے میں نے اپنی 25 سالہ شادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔


اہم خبریں
ڈی جی آئی ٹریفک کراچی کی گاڑی کا بھی ای چالان ہوگیا!
عورت نے صرف کیک کے آخری ٹکڑے پر 25 سالہ شادی ختم کردی!
پاک امریکا تجارتی معاہدے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی خام تیل پاکستان پہنچ گیا
ملکی توانائی کے شعبے کا تاریخ ساز دن؛ سب سے بڑے امریکی تیل بردار جہاز کی پاکستان آمد
جس کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنادیا :کامران اکمل جنوبی افریقا سے شکست پر پھٹ پڑے
ضرورت پڑی تو طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کیلیے مثال بنا سکتے ہیں، وزیرِ دفاع
پی ٹی آئی وفد کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات
پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک عظیم فائٹر ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
گرین کلائمیٹ فنڈ کی پاکستان کیلئے 25کروڑ ڈالر امداد کی منظوری
سعودی عرب نے دنیا کا پہلا ’اسکائی اسٹیڈیم‘بنانےکا منصوبہ بنالیا
فیلڈ مارشل کا مصر، اردن اور سعودیہ کا تاریخی دورہ، فعال عسکری سفارتکاری سے پاکستان کے عالمی وقار میں اضافہ
استنبول مذاکرات ناکام، افغان طالبان حکومت اپنی ذمہ داریوں سے کترا رہی ہے، عطاء تارڑ
سابق وزیراعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم
سندھ اور بلوچستان کیلیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
ترکی کا بڑا قدم! برطانیہ سے 11 ارب ڈالر کے جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ
امریکا اور جاپان میں معدنیات کی فراہمی کا معاہدہ طے پاگیا





دلچسپ و عجیب
آسٹریلیا کے ساحل سے پہلی عالمی جنگ میں پھینکا گیا پیغام برآمد
شہری نے انشورنس حاصل کرنے کیلئے اپنی مہنگی اسپورٹس کار کو آگ لگا دی
محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت
امریکا: پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا
نمبر سے بار بار سامنا، خاتون نے ڈھائی لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جیت لی
ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کیخلاف جوا ایپ تشہیر کیس میں اہم پیشرفت
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل
شہری نے بینائی کھودینے کے بعد اپنی آنکھ میں ہیرا لگوا کر سب کو حیران کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain