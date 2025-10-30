آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

آسٹریا سے تعلق رکھنے والے ایک سرفر نے 8 گھنٹے 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک بورڈ پر سرفنگ کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔
میکسیمیلین نیوبوک نامی شخص نے ریور ویو نامی مصنوعی لہر پر ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ سرفنگ کے لیے یہ مصنوعی لہر قریبی دریاؤں کی کرنٹس کو استعمال کر کے بنائی گئی۔
میکسیمیلین نیوبوک نے بلا تعطل 8 گھنٹے، 5 منٹ اور 44 سیکنڈ تک سرفنگ کی اور اس ہی دوران چمچے کی مدد سے سوپ بھی پیا۔
اس سے قبل یہ ریکارڈ پاناما کے گیری سیویڈرا کے پاس تھا جنہوں نے پاناما کینال میں 3 گھنٹے، 55 منٹ اور 2 سیکنڈ تک سرفنگ کی تھی۔