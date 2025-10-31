کراچی میں اگلے 3 روز گرمی پڑنے کا امکان

کراچی: محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں اگلے 3 روز کے دوران درجہ حرارت میں معمولی اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن نے24 گھنٹوں میں شمال مشرق کی جانب حرکت کی ہے ۔
محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سسٹم کراچی سے تقریباً 712 کلومیٹر اور بھارتی گجرات سے 330 کلومیٹر دور ہے تاہم پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو سسٹم سے کوئی خطرہ نہیں۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہےکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ سسٹم کمزور ہونے کا امکان ہے جس کے بعد کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں میں مزید کمی آئےگی جب کہ شمال مشرق سے ہوائیں 10 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ اگلے 3 روز کے دوران درجہ حرارت میں معمولی اضافے کا امکان ہے۔