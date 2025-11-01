تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت

برطانیہ کے ایک فارم نے معروف راک گلوکار اوزی اوسبورن کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ’کدو موزیک‘ بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

ساؤتھمپٹن کے سنی فیلڈز فارم میں سیکڑوں کدو اور اسکواش پھلوں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ مجموعی طور پر یہ ’پرنس آف ڈارکنِس‘ اوزی اوسبورن کی تصویر کی شکل اختیار کر گیا۔

 2,281 مربع فٹ رقبے پر پھیلے اس شاہکار کو گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا ککربِٹا موزیک قرار دیا گیا۔

اس کی افتتاحی تقریب میں اوسبورن کی اہلیہ شیرون اوسبورن اور بیٹی کیلی اوسبورن نے خصوصی شرکت کی اور فن پارہ تخلیق کرنے والی ٹیم کو سراہا۔

یاد رہے کہ اوزی اوسبورن، جو مشہور بینڈ بلیک سیبتھ کے مرکزی گلوکار تھے، رواں سال 22 جولائی کو 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔


اہم خبریں
سابق وزیراعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی انتقال کرگئے
لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کا منصوبہ
بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی مچھیرے کو اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا، عطا تارڑ
پاک افغان مذاکرات سے قبل اہم سفارتی سرگرمیاں، نائب وزیراعظم ترکی جائیں گے
بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم جاری ہیں، مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے، صدر مملکت
بھارتی آلودہ ہواؤں سے پنجاب میں فضائی آلودگی بڑھ گئی، شہریوں کو بلاضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت
امریکا کے دوبارہ ایٹمی تجربات دنیا کے امن کے لیے خطرہ، ایران
تنزانیہ میں اپوزیشن کا انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار؛ مظاہروں میں 700 ہلاکتیں
بھارتی قومی اسمبلی (لوک سبھا) کے 93 فیصد ارکان کروڑ و ارب پتی بن گئے، عوام بدحال؛ رپورٹ
ترکیہ؛ ہوٹل آتشزدگی میں 78 ہلاکتیں اور 137 زخمی؛ مالک سمیت 11 افراد کو عمر قید
طورخم سرحد غیرقانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کیلئے 20 روز بعد کھول دی گئی
ڈکی بھائی رشوت کیس؛ این سی سی آئی اے کے 6 افسران سے سوا چار کروڑ کی وصولی
پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا، ترجمان دفتر خارجہ
سمندری طوفان ‘ملیسا’ سے ہلاکتیں 50 ہوگئیں، طوفان برمودا کی جانب بڑھنے لگا
کراچی میں اگلے 3 روز گرمی پڑنے کا امکان
پاکستان نے پاسپورٹ سے اسرائیلی شق کے خاتمے کا بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کردیا





دلچسپ و عجیب
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
ریچھوں کے بڑھتے حملوں سے نمٹنے کیلئے جاپانی حکومت کا انوکھا اقدام
برطانیہ: دنیا کے سب سے وزنی کدو کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل
آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
’اسٹرینجر تھنگز‘ سیزن 5 کب ریلیز ہوگی؟ نیٹ فلکس نے اعلان کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain