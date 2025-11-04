راولپنڈی: نانبائیوں کا 5 نومبر سے تندور غیر معینہ مدت کیلئے بند کرنے کا اعلان

راولپنڈی: نانبائی ایسوسی ایشن نے 5 نومبر سے تندور غیر معینہ مدت کیلئے بند کرنے کا اعلان کردیا۔
راولپنڈی میں نانبائی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے 5 نومبر سے تندور غیر معینہ مدت کیلئے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نانبائیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جارہا ہے، تندور سیل کیے جارہے ہیں اور لوگوں کا روزگار بند کیا جارہا ہے۔
ایسوسی ایشن نے کہا کہ انتظامیہ معیاری آٹا فراہم کرے تو روٹی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، 2 ماہ میں آٹے کی قیمت دگنا ہوگئی ہے مگر حکومت نانبائیوں کو کوئی سبسڈی نہیں دے رہی۔
نانبائی ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سوئی گیس دستیاب نہیں، ایل پی جی گیس سلنڈرزچلارہے ہیں۔