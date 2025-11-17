تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی

بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کی تشہیر میں مصروف ہیں، اس موقع پر انہوں نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اپنا وزن کم کرنے کی اصل وجہ بھی بتادی۔

سوناکشی سنہا نے بتایا کہ بچپن سے ہی میرا وزن کافی زیادہ تھا، وزن میں کمی کا سفر میں نے کالج کے دوران شروع کیا اور اس کا مقصد صرف دکھاوا نہیں تھا، میں اچھا لگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ صحت کے لیے کیا۔

انہوں نے بتایا کہ 18 سال کی عمر میں ٹریڈمل پر 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دوڑ پاتی تھی اور اس نے مجھے بہت متاثر کیا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس غیر صحت مند زندگی کو نہیں جینا چاہتی۔

سوناکشی سنہا نے کہا کہ میں نے وزن کم کرنے کے لیے یوگا، جم، کارڈیو، پائلٹس اور دیگر سیشنز سمیت ہر ممکن کوشش کی، میں نے تقریباً 6 ماہ پہلے پائلٹس شروع کیا اور یہ میرے لیے بہت موزوں ہے، مشینوں پر ہزاروں ورزشیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے کبھی بور نہیں ہوتی، میں روزانہ کچھ نیا کر سکتی ہوں، مجھے پائلٹس ریفارمر پر کام کرنا بہت پسند ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا وزن 95 کلو سے 65 کلو تک کم کیا، 15 سالہ کیریئر میں وزن برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہے، خاص طور پر جب آپ کھانے کے شوقین ہوں۔

انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کبھی کبھار وزن بڑھنے کی وجہ سے میرے حاملہ ہونے کی افواہیں بھی گردش میں آئیں۔

اداکارہ نے کہا کہ میں دیگر لڑکیوں کے لیے ایک مثالی رول ماڈل بننا چاہتی ہوں اور ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ بس صحت مند رہیں۔


اہم خبریں
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم
‘خوارج خود کافر اور مرتد ہیں’، دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب
بنگلادیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم دے دیا
زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کیلئے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے: وزیر خزانہ
مدینہ میں آئل ٹینکر بھارتی عمرہ زائرین کی بس سے ٹکرا گیا، 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع
لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر
وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا
وفاقی آئینی عدالت کیلیے تین بینچ تشکیل دے دیے گئے، مزید دو ججز نے حلف اٹھا لیا
پہلے سیکیورٹی پھر تجارت، پاکستان نے افغان سرحد غیر معینہ مدت کیلیے بند کر دی
کراچی: ’جاپان فیسٹ 2025‘ کا انعقاد، کاس پلے مقابلہ توجہ کا مرکز
کلکتہ ٹیسٹ: پہلے دو روز میں 27 وکٹیں گرنے پر بھارت کو شدید تنقیدکا سامنا
پنجاب: حکومتی وارننگ کام کرگئی، 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کردی
بورڈ آف ریونیو پنجاب نے صوبے بھر میں علیمہ خان کی جائیدادوں اور زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب کرلیں





دلچسپ و عجیب
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain