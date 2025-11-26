کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی

دنیائے فٹبال نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں بنائی گئی ایک بظاہر سادہ سی تصویر نے سوشل میڈیا پر غیر معمولی بحث چھیڑ دی ہے۔
گزشتہ ہفتے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں ہونے والے اسٹیٹ ڈنر میں النصر کلب کے کھلاڑی رونالڈو نے بھی شرکت کی۔
تقریب کے بعد سامنے آنے والی تصاویر میں رونالڈو ٹرمپ کے ساتھ نظر آئے، جو فوری طور پر وائرل ہوگئیں۔
اگرچہ ٹرمپ کا قد 6 فٹ 3 انچ اور رونالڈو کا 6 فٹ 2 انچ ہے، مگر تصاویر میں پرتگالی اسٹار امریکی صدر سے چند انچ لمبے دکھائی دے رہے ہیں، جو ٹرمپ کے قد سے متعلق دعوؤں کے برعکس ہے۔
اس تصویر کے بعد سوشل میڈیا پر طنزیہ تبصروں، میمز اور قیاس آرائیوں کی بھرمار ہوگئی۔