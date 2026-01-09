تازہ تر ین
حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

پاکستانی اداکار حارث وحید نے عمرے کے دوران اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والے معجزاتی واقعے کا ذکر کیا ہے۔

حارث وحید نے حال ہی میں اپنے والد کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی جس دوران پیش آنے والے واقعے کو انہوں نے اپنے مداحوں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔

اداکار نے انسٹاگرام پر عمرے کی ادائیگی کے دوران بنائی گئی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں ان کے والد ویل چیئر پر نظر آ رہے ہیں۔

اداکار کے مطابق ان کے والد عمرے کی ادائیگی کے لیے ویل چیئر پر گئے تھے تاہم وہ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے وطن واپس آئے ہیں۔

حارث وحید نے مزید لکھا کہ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے اور وہ اپنے والد کے لیے بے حد خوش ہیں۔

جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اداکار کے چاہنے والوں نے عمرے کی مبارک باد دی اور ان کے والد کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کیں۔


