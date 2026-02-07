تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ ہے، کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا: ایرانی وزیر خارجہ

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ ہے اور یہ کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ 

ایرانی وزیر خارجہ  نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسقط میں امریکا کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکی وفد سے مصافحہ بھی ہوا۔

عباس عراقچی نے کہا کہ اگر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو ایران خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، تاہم امریکی سرزمین پر حملے کا امکان نہیں ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جوہری افزودگی ایران کا ناقابلِ تنسیخ حق ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے، بمباری سے بھی وہ ہماری جوہری صلاحیتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔

انہوں نے کہا کہ ہم افزودگی کے حوالے سے ایک یقین دہانی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔

عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکا کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی تاہم امریکا اور ایران اس بات پر متفق ہیں کہ بات چیت جلد ہونی چاہیے۔

عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کا میزائل پروگرام کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ قومی دفاع کا معاملہ ہے۔


اہم خبریں
نیدرلینڈز کیخلاف جیت پر فہیم اشرف کے چرچے
اسلام آباد دھماکا، انتظامیہ نے امام بارگاہ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کردیا
چاہت فتح علی خان بسنت منانے لاہور پہنچ گئے، پتنگ اٹھا کر ڈانس کی ویڈیو وائرل
نیپال کے معروف اداکار سنیل تھاپا انتقال کرگئے
پی ٹی آئی نے زیرِ حراست قائد تک رسائی کا معاملہ اٹھایا جو متعلقہ حکام کو بھجوایا گیا: سپریم کورٹ اعلامیہ
ٹرمپ کی مذاکرات کو ’ویری گڈ‘ قرار دینے کے بعد ایرانی پیٹرول پر نئی پابندیاں
میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ ہے، کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا: ایرانی وزیر خارجہ
ٹی 20 ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی سکاٹ لینڈ کو 35 زنز سے شکست
ڈیفنس بل بورڈ پر نازیبا مواد چلانے والے کا ویڈیو بیان وائرل، اصل کہانی سامنے آگئی
کراچی: پولیو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار کو کتے نے کاٹ لیا، ہسپتال منتقل
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: محسن نقوی نے پاکستان کی جیت فہیم اشرف کے جڑواں بچوں کے نام کردی
اسلام آباد خودکش دھماکہ: حملہ آور کے 2 بھائی، بہنوئی اور ایک خاتون گرفتار
اسلام آباد خودکش دھماکےکا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 33 ہوگئی
سنسنی خیز مقابلےکےبعدپاکستان نےنیدرلینڈز کو شکست دیدی
اسلام آبادخود کش حملے کا افغانی ماسٹر مائنڈ گرفتار، سہولتکار بھی گرفت میں آگئے
کرکٹ میں سب پرفارم نہیں کرتے، جو آج نہیں کرسکے وہ آئندہ کریں گے: فہیم اشرف





دلچسپ و عجیب
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain