تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

اسلام آباد دھماکا، انتظامیہ نے امام بارگاہ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کردیا

اسلام آباد انتظامیہ نے ترلائی میں قائم خدیجہ الکبریٰ امام بارگاہ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کردیا جس کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے ڈی سی اسلام آباد اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ پمز اسپتال کا دورہ کیا جہاں زخمیوں کی عیادت اور خیریت دریافت کی جبکہ اسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔

چیئرمین سی ڈی اے نے ترلائی امام بارگاہ خودکش بم حملے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور زخمی مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائینگی۔

بعد ازاں چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے نے ڈی سی اسلام آباد اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ ترلائی امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی دورہ کر کے انتظامیہ کی جانب سے امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعمیر و مرمت کے کاموں کا جائزہ لیا۔

چیئرمین سی ڈی اے نے امام بارگاہ کے تعمیر و مرمت کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔

چیئرمین سی ڈی اے نے دھماکے کے شہداء کیلئے مغفرت اور بلند درجات کیلئے خصوصی دعا کی اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کے دوران ہونے والے بزدلانہ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔

محمد علی رندھاوا نے کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، امن اور مذہبی ہم آہنگی پر کھلا حملہ ہے، ہم اس اندوہناک واقعے میں شہید ہونے والے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔

چیئرمین سی ڈی اے نے و چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں انکے غم میں برابر کے شریک ہیں، زخمی افراد کی جلد صحتیابی کیلئے بارگاہِ الٰہی میں دعا گو ہیں۔

محمد علی رندھاوا نے کہا کہ اسلام آباد میں مستقبل میں ایسے ناخوش گوار واقعات کی روک تھام کیلئے سیکیورٹی کے بھرپور اقدامات شروع کردیے ہیں۔


اہم خبریں
نیدرلینڈز کیخلاف جیت پر فہیم اشرف کے چرچے
اسلام آباد دھماکا، انتظامیہ نے امام بارگاہ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کردیا
چاہت فتح علی خان بسنت منانے لاہور پہنچ گئے، پتنگ اٹھا کر ڈانس کی ویڈیو وائرل
نیپال کے معروف اداکار سنیل تھاپا انتقال کرگئے
پی ٹی آئی نے زیرِ حراست قائد تک رسائی کا معاملہ اٹھایا جو متعلقہ حکام کو بھجوایا گیا: سپریم کورٹ اعلامیہ
ٹرمپ کی مذاکرات کو ’ویری گڈ‘ قرار دینے کے بعد ایرانی پیٹرول پر نئی پابندیاں
میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ ہے، کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا: ایرانی وزیر خارجہ
ٹی 20 ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی سکاٹ لینڈ کو 35 زنز سے شکست
ڈیفنس بل بورڈ پر نازیبا مواد چلانے والے کا ویڈیو بیان وائرل، اصل کہانی سامنے آگئی
کراچی: پولیو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار کو کتے نے کاٹ لیا، ہسپتال منتقل
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: محسن نقوی نے پاکستان کی جیت فہیم اشرف کے جڑواں بچوں کے نام کردی
اسلام آباد خودکش دھماکہ: حملہ آور کے 2 بھائی، بہنوئی اور ایک خاتون گرفتار
اسلام آباد خودکش دھماکےکا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 33 ہوگئی
سنسنی خیز مقابلےکےبعدپاکستان نےنیدرلینڈز کو شکست دیدی
اسلام آبادخود کش حملے کا افغانی ماسٹر مائنڈ گرفتار، سہولتکار بھی گرفت میں آگئے
کرکٹ میں سب پرفارم نہیں کرتے، جو آج نہیں کرسکے وہ آئندہ کریں گے: فہیم اشرف





دلچسپ و عجیب
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain