پنجاب کا دور افتادہ گاؤں جہاں ہر شخص لاکھوں کے سائبر فراد میں ملوث ہے

پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ہر شخص کے سائبر فراد میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔
گاؤں کے لوگ دن بہ دن نت نئے طریقے استعمال کرکے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے فراڈ کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں مگر فراڈ کے ماہر ہیں۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے اہلکار بھی یہاں چھاپہ مارنے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ان کو اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ پولیس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک واقعے میں ایک ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔
گزشتہ روز ایک شخص محمد رشید کو موبائل پر ایک پیغام موصول ہوا جس میں اس کا نام اور شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں منی ٹرانسفرکمپنی کے اکاؤنٹ سے 6 لاکھ 98 ہزار 700 روپے جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی رقم بھیجنے والے کا موبائل نمبر بھی درج ہوتا ہے۔
بعد ازاں متاثرہ شخص کو اسی رنمبر سے فون آتا ہے اور نوسرباز کہتا ہے کہ میں دبئی میں موجود ہوں، میرے کراچی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد ہوگئے ہیں اور مجھے فوری طور پر ایک لاکھ روپے بھجوا دو کیونکہ میں نے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ساڑھے 6 لاکھ جمع کروا دیے ہیں۔