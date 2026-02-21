تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

قائداعظم اور علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر ویب سیریز بنانے کا فیصلہ

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کے ممتاز میڈیا ہاؤسز، پروڈیوسرز، ہدایت کاروں اور تخلیقی شعبے سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔

احسن اقبال نے کہا کہ قائداعظم اور علامہ اقبال کی 150ویں سالگرہ کی تقریبات کو محض رسمی تقاریب تک محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ اسے قومی تجدید اور فکری احیاء کا سنگِ میل بنایا جائے گا، بامقصد کہانی سنانا قوم سازی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے اور نوجوان نسل کو قیامِ پاکستان کے نظریاتی سفر، آئین پسندی اور قومی اقدار سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ نے کہا کہ قائداعظم کی آئینی جدوجہد اور علامہ اقبال کے فکری وژن کو عالمی بیانیے کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ دنیا کو پاکستان کے نظریاتی ورثے اور فکری گہرائی سے روشناس کرایا جا سکے، تاریخی ڈرامے سافٹ پاور اور ثقافتی سفارتکاری کا مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں اور پاکستان اپنی مثبت عالمی شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے تخلیقی صنعت کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دے گا۔

وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے اعلان کیا کہ حکومت عالمی معیار کی پروڈکشن کے لیے 50 کروڑ روپے تک سیڈ فنڈنگ فراہم کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ مصنفین اور پروڈیوسرز کے لیے علمی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ تاریخی تحقیق، مستند مواد اور فکری گہرائی کو یقینی بنایا جا سکے، تحقیق پر مبنی اور عالمی معیار کی تاریخی پروڈکشنز تیار کی جائیں گی اور قومی ورثے کو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔

اجلاس میں قومی تاریخ کو سافٹ پاور میں تبدیل کرنے کی حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا اور تخلیقی صنعت کو ریاستی سرپرستی کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا، شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی مارکیٹس میں پاکستانی تاریخی مواد کی مؤثر نمائندگی کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جائے اور پاکستان کے اپنے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے قیام کی ضرورت پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔

وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ قومی ہیروز کے افکار کو نوجوان نسل کے لیے قابلِ فہم اور متاثر کن انداز میں پیش کیا جائے گا اور ڈرامہ و ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی اساس کو مزید تقویت دی جائے گی۔


اہم خبریں
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش حملہ آور گرفتار
ویڈیو: تھائی لینڈ پولیس میلے میں شیر کا لباس پہن کر چور کر پکڑ لیا
بنون: فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کا حملہ، پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی شہید
جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ: علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی
مقبولیت کے باوجود عمران کو جیل سے نہیں نکال پارہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہورہے ہیں: گنڈاپور
وزیر داخلہ سے ایم کیو ایم، ق لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفاقی وزرا کی ملاقات
قائداعظم اور علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر ویب سیریز بنانے کا فیصلہ
تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا آغاز
ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟
پاکستان،نیوزی میچ بارش کے باعث متاثر ہونے کا امکان
شراب کے نشے میں بھائی کو قتل کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا
شیخ رشید نے عمرہ ادائیگی کیلئے سعودیہ جانے کی درخواست دائر کردی
ہنگو میں امن و امان کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ
کے پی حکومت رمضان پیکج کی تقسیم تو دور، اعلان بھی نہیں کر سکی، عظمیٰ بخاری
واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف کرا دیا
علی امین گنڈاپور پر آڈیو لیک کیس میں فردِ جرم عائد، وارنٹ گرفتاری منسوخ





دلچسپ و عجیب
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain