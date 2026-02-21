جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ: علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی

جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ 2026 میں پاکستان کی علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔
تفصیلات کے مطابق جرمن جونیئر اوپن راؤنڈ 2 میں ماہ نور علی اور سحرش علی نے مد مقابل کھلاڑیوں کو پچھاڑ دیا۔
ماہ نور علی نے مقابل کھلاڑی رافیلا گوئڈونی کو 4-11، 4-11 اور 7-11 سے شکست دی جبکہ سحرش علی نے نیریا ساسترے کو 6-11، 2-11 اور 2-11 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔
کوارٹرفائنل میں ماہنور کا مقابلہ مصری اور سحرش کا مقابلہ جرمن حریف سے ہوگا۔
واضح رہے کہ ان کی تیسری بہن مہوش علی نے بھی جرمن جونیئر اوپن میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی لیکن نیشنل ویمنز جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے کے بعد راولپنڈی سے پشاور جاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں دھرنوں اور سڑکوں کی بندش کے باعث بروقت ایئرپورٹ نہ پہنچ سکیں۔
مہوش علی فلائٹ چھوٹنے کے باعث اس اہم انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت سے محروم رہ گئیں۔