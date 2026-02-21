تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ: علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی

جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ 2026 میں پاکستان کی علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔

تفصیلات کے مطابق جرمن جونیئر اوپن راؤنڈ 2 میں ماہ نور علی اور سحرش علی نے مد مقابل کھلاڑیوں کو پچھاڑ دیا۔

ماہ نور علی نے مقابل کھلاڑی رافیلا گوئڈونی کو 4-11، 4-11 اور 7-11 سے شکست دی جبکہ سحرش علی نے نیریا ساسترے کو 6-11، 2-11 اور 2-11 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔

کوارٹرفائنل میں ماہنور کا مقابلہ مصری اور سحرش کا مقابلہ جرمن حریف سے ہوگا۔

واضح رہے کہ ان کی تیسری بہن مہوش علی نے بھی جرمن جونیئر اوپن میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی لیکن نیشنل ویمنز جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے کے بعد راولپنڈی سے پشاور جاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں دھرنوں اور سڑکوں کی بندش کے باعث بروقت ایئرپورٹ نہ پہنچ سکیں۔

مہوش علی فلائٹ چھوٹنے کے باعث اس اہم انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت سے محروم رہ گئیں۔


اہم خبریں
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش حملہ آور گرفتار
ویڈیو: تھائی لینڈ پولیس میلے میں شیر کا لباس پہن کر چور کر پکڑ لیا
بنون: فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کا حملہ، پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی شہید
جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ: علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی
مقبولیت کے باوجود عمران کو جیل سے نہیں نکال پارہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہورہے ہیں: گنڈاپور
وزیر داخلہ سے ایم کیو ایم، ق لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفاقی وزرا کی ملاقات
قائداعظم اور علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر ویب سیریز بنانے کا فیصلہ
تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا آغاز
ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟
پاکستان،نیوزی میچ بارش کے باعث متاثر ہونے کا امکان
شراب کے نشے میں بھائی کو قتل کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا
شیخ رشید نے عمرہ ادائیگی کیلئے سعودیہ جانے کی درخواست دائر کردی
ہنگو میں امن و امان کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ
کے پی حکومت رمضان پیکج کی تقسیم تو دور، اعلان بھی نہیں کر سکی، عظمیٰ بخاری
واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف کرا دیا
علی امین گنڈاپور پر آڈیو لیک کیس میں فردِ جرم عائد، وارنٹ گرفتاری منسوخ





دلچسپ و عجیب
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain