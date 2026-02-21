تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

ویڈیو: تھائی لینڈ پولیس میلے میں شیر کا لباس پہن کر چور کر پکڑ لیا

تھائی لینڈ میں پولیس نے چور کو پکڑنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا اور شیر کا کاسٹیوم پہن کر ملزم کو دھر لیا۔

تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں پولیس کا چور کو  پکڑنے کے لیے اپنایا گیا طریقہ دنیا بھر میں وائرل ہوگیا۔

پولیس کے مطابق چور بدھ کے روز نئے قمری سال کے میلے میں موجود تھا جس کی خفیہ اطلاع پر اسے گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔

اس حوالے سے بینکاک پولیس کی جانب  سے ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں سرخ اور سنہری رنگ کے شیر کے کاسٹیوم میں ملبوس افسران کو چور  کے اطراف رقص کرتے ہوئے دیکھاجاسکتا ہے۔


اہم خبریں
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش حملہ آور گرفتار
ویڈیو: تھائی لینڈ پولیس میلے میں شیر کا لباس پہن کر چور کر پکڑ لیا
بنون: فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کا حملہ، پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی شہید
جرمن جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ: علی سسٹرز نے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی
مقبولیت کے باوجود عمران کو جیل سے نہیں نکال پارہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہورہے ہیں: گنڈاپور
وزیر داخلہ سے ایم کیو ایم، ق لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفاقی وزرا کی ملاقات
قائداعظم اور علامہ اقبال کی حیات و خدمات پر ویب سیریز بنانے کا فیصلہ
تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا آغاز
ایپسٹین فائلز، لیونارڈو ڈی کیپریو پر انسانی گوشت کھانے کا الزام، حقیقت کیا ہے؟
پاکستان،نیوزی میچ بارش کے باعث متاثر ہونے کا امکان
شراب کے نشے میں بھائی کو قتل کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا
شیخ رشید نے عمرہ ادائیگی کیلئے سعودیہ جانے کی درخواست دائر کردی
ہنگو میں امن و امان کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ
کے پی حکومت رمضان پیکج کی تقسیم تو دور، اعلان بھی نہیں کر سکی، عظمیٰ بخاری
واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف کرا دیا
علی امین گنڈاپور پر آڈیو لیک کیس میں فردِ جرم عائد، وارنٹ گرفتاری منسوخ





دلچسپ و عجیب
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain