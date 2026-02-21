تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

عباس عراقچی کا ٹرمپ سے 32 ہزار ہلاکتوں کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ سے 32 ہزار ہلاکتوں کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

عباس عراقچی نے واشنگٹن کو پیغام بھیجا ہے کہ اعداد و شمار پر شبہ ہے تو ثبوت لائیں، ایرانی حکومت مکمل شفافیت کے ساتھ تمام متاثرین کی فہرست دے چکی ہے۔

ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ فہرست میں 3117 عام شہری اور 200 سکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔

واضح رہے کہ ٹرمپ نے ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ جنوری مظاہروں میں ہزاروں افراد مارے گئے، 800 سے زائد افراد کو پھانسی دیئے جانے کا خدشہ تھا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق انسانی حقوق کے معاملے پر تہران اور واشنگٹن کشیدگی برقرار ہے۔


اہم خبریں
ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا
ملازمین کی تنخواہ میں کٹوتی غیر قانونی قرار دے کر محکمہ خزانہ کی تشریح مسترد
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سپر 8: پاکستان کا نیوزی لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ
سندھ توڑنے، کراچی کو الگ کرنے کے بیانات کی مذمت کرتا ہوںِ: مراد علی شاہ
بنوں خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے
وزیرِ خزانہ کی امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات، اقتصادی امور پر گفتگو
عباس عراقچی کا ٹرمپ سے 32 ہزار ہلاکتوں کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ
مادری زبان کی حفاظت اور فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے: مریم نواز
کشمور میں نامعلوم بیماری نے چار معصوم جانیں نگل لیں
راولپنڈی: ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے سرکاری اہلکار جاں بحق
اختیارات کا ناجائز استعمال، ایس ایچ او غازی آباد کے خلاف کارروائی کا حکم
پنجاب میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی جرم قرار دینے کی تجویز
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
ریاستی اداروں پر الزامات کا کیس: سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
پنجاب حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کیلئے اہم فیصلہ، پراپرٹی ٹرانسفر پر اسٹامپ ڈیوٹی ختم
صائم ایوب کی بیٹنگ فارم بحال ہوگئی تو پاکستان کو شکست دینا مشکل ہوگا، پونٹنگ





دلچسپ و عجیب
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain