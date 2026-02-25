اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟

اوپر موجود تصویر کو دیکھیں، آپ کو کیا نظر آرہا ہے؟
نظروں کو دھوکا دینے والی یہ تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی ہے اور ان کے دماغوں کو گھمانے کا باعث بنی ہے۔
اسے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو میں شیئر کیا گیا تھا اور لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟
ویڈیو کو اب تک لاکھوں بار دیکھا جاچکا ہے اور بیشتر افراد کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا چیز ہے۔
بس وہ گلابی اور سنہری رنگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور ان کا دماغ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔
بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گلابی رنگ کا سلائم (slime) ہے۔
مگر بہت زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے۔
کیا آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟
یہ تو واضح نہیں کہ اصل تصویر کہاں کی ہے مگر ویڈیو کی بدولت یہ وائرل ہوچکی ہے۔
تو آپ کا جواب کیا ہے؟
چلیں ہم ہی بتا دیتے ہیں یہ درحقیقت کھانے والے کانٹے یا فورک ہیں جو ایک گلابی رنگ کے نیپکن پر رکھے ہوئے ہیں۔