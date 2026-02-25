تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آرہا: علیمہ خان

راولپنڈی: علیمہ خان کا کہنا ہے عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آرہا ، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔

عمران خان سے ملاقات نہ کرائے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے قریب داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہاکہ ہماری آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی کوقید تنہائی میں رکھاہوا ہے۔

 ان کا کہنا تھا عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے ،جب تک ذاتی معالج ہمیں نہیں بتائیں گے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کرینگے۔

 علیمہ خان کا کہنا تھا ہمار ا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا مکمل معائنہ فیملی اور ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے ، جب تک عمران خان اسپتال نہیں پہنچتے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔

 عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہاکہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو سامنے لیکر آئیں چھپا کیوں رہے ہیں۔


اہم خبریں
عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آرہا: علیمہ خان
قرض پروگرام کی چوتھی قسط کیلئے جائزہ مذاکرات، آئی ایم ایف وفد پاکستان پہنچ گیا
اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟
عماد کے بعد آپکی کیوں دوسری شادی کی خواہش جاگ رہی ہے؟ ندا کی بات پر رزاق نے کیا جواب دیا؟
ترک فضائیہ کا ایف 16 طیارہ ہائی وے کے قریب گر کر تباہ، پائلٹ جاں بحق
پشاور کو قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی
پاسکو کے پاس موجود 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری
پنجاب پیف ٹیک قائم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا
عمران خان کی اسپتال سے واپسی کی ویڈیوبنانے والےپی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹوسٹ کو تحویل میں لے لیا گیا
وزیراعظم کی ہدایات پر حج آپریشنز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی طرف اہم قدم
پی ٹی آئی دور میں اراضی کرپشن کا مقدمہ، ن لیگ کے سابق سینیٹر ساتھیوں سے باعزت بری
اسحاق ڈار کل جدہ روانہ ہونگے، او آئی سی کے ہنگامی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے
پارٹی چیئرمین نہ ہوتا تو عمران خان کی رہائی کی کوششوں پر بڑا کچھ کہتا، جو بس میں ہے کر رہے ہیں: بیرسٹر گوہر
ذیابیطس کے مریضوں کےلیے روزہ ممکن؟ ماہرین نے مفید احتیاطی تدابیر بتادیں
پی بی36 قلات کے 7 پولنگ سٹیشنز پر 10 مارچ کو ری پولنگ ہوگی
کراچی: 24 گھنٹوں کے دوران سگ گزیدگی کا شکار مزید 2 زیرِعلاج افراد دم توڑ گئے





دلچسپ و عجیب
اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟
انوکھی آبشار جہاں فروری میں چند دنوں تک ‘لاوا’ بہتا نظر آتا ہے
خاتون کا کارنامہ: 2656 شاپکنز کھلونے جمع کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم
آئی فون نے 6 افراد کی زندگی بچالی
ایئر نیوزی لینڈ کے طیارے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ دلچسپ وجہ جانیے
کافی شاپ کی غلطی نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا
’’پنچ‘‘ کی تنہائی بالآخر دور ہوگئی، وائرل ویڈیو نے پوری دنیا کو متاثر کردیا
10 سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں ملنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain