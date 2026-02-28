تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا

چین میں ایک 10 سالہ بچے نے جیب خرچ کی جمع شدہ رقم لینے پر اپنے والد کے خلاف دائر مقدمہ جیت لیا۔

چینی صوبے ہینان سے علاقے زینگ زو سے تعلق رکھنے والے 10 سالہ بچے کی 80 ہزار یوآن سے زائد (32 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد) رقم کو والد نے لے لیا تھا۔

اس بچے نے کئی برس کے دوران چینی نئے سال کے تہواروں کے موقع پر گھر والوں سے ملنے والی رقم کو جمع کیا تھا۔

اس کے والد کی طلاق ہوچکی ہے اور اس نے دوسری شادی کے لیے بیٹے کی رقم کو چپکے سے لے لیا۔

شیاوہی نامی بچہ والدین کی طلاق کے بعد سے 2 سال سے والد کے ساتھ مقیم تھا اور گزشتہ چند برسوں کے دوران اس نے نئے سال کے موقع پر ملنے والی رقم کو جمع کیا۔

اس نے 80 ہزار یوآن سے زائد رقم جمع کرلی تھی اور اسے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا تھا جو اس کے والد نے کھلوایا تھا۔

بعد ازاں جب والد نے دوسری شادی کی تو بچے کو ماں کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا۔

ماں نے دریافت کیا کہ بیٹے کی مرضی کے بغیر باپ نے 82 ہزار 750 یوآن بینک سے نکلوا لیے اور اسے دوسری شادی کے اخراجات کے لیے استعمال کیا۔

جب بیٹے نے باپ سے رقم واپس کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا جس پر بیٹے نے والد کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔

بات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ شیاوہی کی ماں نے درج کرایا ہے اور عدالتی سماعت شروع ہوگئی۔

عدالت نے تعین کیا کہ یہ رقم قانونی طور پر شیاوہی کی تھی اور اسے بلا اجازت نکال کر خرچ کرنے پر والد نے بچے کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔

عدالت نے اپ کو پوری رقم سود کے ساتھ جمع کرانے کا حکم سنایا ہے۔


اہم خبریں
پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کمرشل ڈیل ہو گئی
افغان میڈیا کا پاکستانی جنگی طیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ، حقیقت سامنے آگئی
۔10 ارب ہرجانہ کیس؛ عمران خان کی نظرثانی درخواست سماعت کیلیے مقرر
پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں 3 مارچ کو چاند گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا۔
ایران کیخلاف بڑا آپریشن شروع کردیا، انکی میزائل انڈسٹری کوختم کردیں گے: امریکی صدر
اسرائیل اور امریکا کا ایران پر مشترکہ حملہ، ایران کا بھی جوابی حملے کا اعلان
وزیراعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ، عسکری حکام نے افغانستان کی صورت حال پر بریفنگ دی
قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، پاکستان کےایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے: سہیل آفریدی
وزیرِ اعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ، افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے پر افواج پاکستان کی تعریف
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: نیوزی لینڈ کا انگلینڈ کیخلاف اہم میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ
اسلام آباد میں ڈرون، فینٹم اور کیم کوپٹر اڑانے پر پابندی
ایپسٹین کا لڑکیوں کی اسمگلنگ کیلیے برطانوی فضائیہ کے ایئربیس کا استعمال؛ ہوشربا انکشاف
اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں
مریم نواز کی گاؤں وریو آمد، ارمغان سبحانی کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
آپریشن غضب للحق میں اب تک 274 خوارج ہلاک 400 زخمی ہو چکے ہیں: ترجمان پاک فوج





دلچسپ و عجیب
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
جاپان میں تابوت کے اندر ذہنی سکون کے لیے متعدد افراد مراقبہ کرنے لگے
جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی کے مالک نے ملازمین میں انوکھے انداز سے بونس تقسیم کر دیا
کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ
اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟
انوکھی آبشار جہاں فروری میں چند دنوں تک ‘لاوا’ بہتا نظر آتا ہے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain