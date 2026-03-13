عمان: ڈرون حملے میں دو افراد جاں بحق،سعودی عرب نے متعدد ڈرون ناکام بنادئیے

عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق، صوبہ سہر میں ڈرون گرنے کے بعد عمان میں دو افراد ہلاک ہو گئے ۔
ایجنسی نے ایک سکیورٹی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ جمعہ کی صبح ایک ڈرون نے العواحی صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا جس سے دو غیر ملکی شہری ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے۔
دوسرا ایک کھلے علاقے میں گرا جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
بدھ کو عمان کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی کہ ڈرون نے ملک کی سلالہ بندرگاہ میں ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ تہران نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔
عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے وزارت توانائی کے ایک اہلکار کے حوالے سے کہا کہ ملک میں تیل کی سپلائی یا پیٹرولیم ڈیریویٹیوز کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔
نجی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی وینگارڈ ٹیک نے اپنے جنوبی حصے پر حملے کے بعد بندرگاہ کی کارروائیوں کو معطل کرنے کی اطلاع دی۔
سعودی عرب پر متعدد حملے
وزارت دفاع نے جمعے کو بتایا کہ اس دوران، سعودی فورسز نے جمعہ کے روز ریاض کے سفارتی کوارٹر کو نشانہ بنانے والے ایک ڈرون کو روکا، جس میں غیر ملکی سفارت خانے ہیں۔
وزارت نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ “دشمن ڈرون” کو “ڈپلومیٹک کوارٹر تک پہنچنے کی کوشش کے دوران” مار گرایا گیا۔
وزارت نے کہا کہ تقریباً ایک ہی وقت میں تین اور ڈرون سعودی عرب میں کہیں اور روکے گئے۔
وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ فضائی دفاع نے ملک کے وسطی اور مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ الخرج گورنری اور دارالحکومت ریاض کے مغرب میں مزید آٹھ ڈرونز کو مار گرایا ہے۔
قبل ازیں، وزارت نے اطلاع دی تھی کہ حملوں کی کوشش کی لہروں میں 14 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا تھا۔
دبئی میں، دبئی کے میڈیا آفس کے مطابق، جمعے کی صبح شہر کے مرکز میں ایک عمارت کے اگلے حصے پر ملبہ گرا جب ایک حملے کو متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاع نے روک دیا، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
ایرانی حکام کے مطابق، 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر مشترکہ حملے شروع کیے جانے کے بعد سے یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، جس میں تقریباً 1,300 افراد ہلاک اور 10,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
اس کے بعد سے تہران نے اسرائیل، اردن، عراق اور خلیجی ممالک کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں جو امریکی فوجی اثاثوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔
لبنان کو اسرائیل کی مسلسل بمباری کا بہت نقصان ہوا ہے جس میں تقریباً 700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔