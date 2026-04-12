ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں امریکا کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والا وفد واپس روانہ ہوگیا۔

ایرانی وفد کو نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنش فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔

مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والے ایرانی وفد میں مجلس شوریٰ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر شامل تھے۔

 

خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آبادمیں ایران اور امریکا کے درمیان 28 فروری کو ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہوئے، جس میں امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف اور ایران کے محمد باقرقالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل وفود نے شرکت کی۔

 

ایرانی وفد کے سربراہ باقر قالیباف نے مذاکرات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ وقت آگیا ہے کہ امریکا سمجھے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کرسکتا ہے یا نہیں جبکہ گزشتہ دو جنگوں کے باعث ایران کو مخالف فریق پر اعتماد نہیں ہے تاہم امریکا ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں ایران نے مثبت اور مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کی ہیں۔

دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات میں مختلف امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے تاہم 21 گھنٹوں سے زائد جاری رہنے والے مذاکرات میں کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا سکا اور وہ واشنگٹن جا کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کی تفصیلات سےآگاہ کریں گے۔

جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکا نے مذاکرات کے دوران بھرپور لچک اور نیک نیتی کا مظاہرہ کیا اور ایران کے سامنے اپنی ریڈ لائنز بھی واضح کردی ہیں۔


اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر گفتگو
گوادر ریفائنری منصوبہ: سعودی عرب 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا
پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا
واٹس ایپ اسٹیٹس فیچر میں کیا تبدیلی کرنے جا رہا ہے؟
محکمہ موسمیات نےبارش کے حوالے سے اہم پیشگوئی کردی
نامور گلوکارہ آشا بھوسلے دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل، حالت تشویشناک
بھارت کو حسدکرنےکے بجائے شکرگزار ہونا چاہیے، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تباہی سے بچالیا: احسن اقبال
لعل شہبازقلندرکے مزار کی نذرانےکی پیٹیاں کھول دی گئیں، 2 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد نکلے
بارشوں کا حالیہ سلسلہ تمام ہوا نہیں کہ مزید بارشوں, اپریل میں برفباری کا الرٹ آ گیا
اسلام آباد مذاکرات ایران-امریکا کشیدگی کے خاتمے کیلئے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بلاول
پیٹرول پمپ مالکان نے منافع بڑھانے کامطالبہ کردیا
کراچی: پیر تک شہر میں موسم گرم رہنے کا امکان
کراچی میں رینجرز کی کارروائی؛ ٹینگو گروہ کے 3 کارندے گرفتار
چین میں بنا دنیا کا سب سے لمبا ایسکیلیٹر، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ امیدوں کا اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
