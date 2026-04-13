تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی انتظام ہوچکا، وزیراعظم کو بریفنگ

وزیراعظم نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت دے دی، انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی انتظام ہوچکا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق خطے میں کشیدگی کے پیش نظر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں پٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔

 

وزیراعظم نے ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تیل کی کھپت اور ذخائر کی مستقل نگرانی اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا  بحران پیدا نہیں ہوا، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے جو اقدامات لئے ہیں وہ جاری رہیں گے۔

 

اجلاس میں وزیراعظم کو ملک میں تیل کے موجودہ  ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے مگر بچت کے لیے کفایت شعاری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔

بریفنگ میں مزید کہا گیا کہ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا ہے۔

اجلاس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اقتصادی امور احد چیمہ، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔


فرانس میں ڈیڑھ سال سے وین میں قید 9 سالہ بچہ بازیاب
تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی انتظام ہوچکا، وزیراعظم کو بریفنگ
بانی سے ملاقات کا دن، 6ناموں کی فہرست جیل حکام کو ارسال
والدین گھربیٹھے ب فارم بنوا سکیں گے، نادرا نے نئے ضابطے بنا دیئے
پنجاب حکومت کا فری سولر پینل اسکیم میں چھ ماہ کی توسیع کا فیصلہ
گھر سے سودا لینے کیلیے جانے والی 19 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی
رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے، خاتون سے زیادتی کیس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر
داتا دربار توسیعی منصوبے پر کام کے دوران عمارت کا ستون گرنے سے راہگیر جاں بحق
کراچی: ٹرٹل بیچ پرجوے کا بڑا اڈہ چلنے کا انکشاف، خاتون سرغنہ سمیت 40 ملزمان گرفتار
نویں، دسویں امتحانات: امتحانی مرکز پر طالبات کے برقعے نہیں اتروائے جائیں: چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی
عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں گر گئیں
لاہور: گھر میں گیس لیکج کے باعث آگ بھڑک اٹھی، دو افراد زخمی
اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر گفتگو
ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ
گوادر ریفائنری منصوبہ: سعودی عرب 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا
پشاور میں ایک مغوی اہلکار کا قتل، 24 گھنٹے میں دوسرا اہلکار اغوا





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
