پیٹرول سے بھرا ایک اور بحری جہاز پہنچ گیا

کراچی: پورٹ قاسم پر پٹرول سے بھرا ایک اور بحری جہاز پہنچ گیا۔
پورٹ قاسم پر پٹرول کے جہازوں کی آمد کا سلسلہ برقرار ہے اور کرولاون نامی جہاز 37ہزار 85ٹن پٹرول لے کر پورٹ قاسم آؤٹراینکریج پر لنگرانداز ہو گیا۔
پورٹ قاسم پر 24گھنٹے میں مجموعی طور پر 37,454 میٹرک ٹن کارگو ہینڈل کیا گیا۔ بندرگاہ پر 34,296میٹرک ٹن درآمدی اور 3,158 میٹرک ٹن برآمدی کارگو ہینڈلنگ ہوئی۔
کراچی پورٹ قاسم پرپٹرول سمیت مختلف اشیاء سے لدے مجموعی طور پر 13جہاز موجود ہیں جس میں سویابین، کوئلہ، کیمیکلز، کوک، اسٹیل کوائل، پٹرول کی بڑی مقدار لائی گئی ہے۔
سویابین کے 4بڑےجہاز بھی بندرگاہ پہنچ گئے اور 1لاکھ ٹن سے زائد سویابین درآمد کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان درآمدات سے ملک میں توانائی، صنعت، خوراک کے شعبوں کو بھرپور سہارا ملےگا۔