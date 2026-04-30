وزیراعظم شہبازشریف نے موٹر سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیاہے۔
وزیراعظم نے سفری اورمال بردار گاڑیوں کےکرایوں میں اضافےکوروکنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی ریلیف کےثمرات براہ راست مستحق افرادتک پہنچائےجائیں۔
وفاقی وصوبائی حکومتوں کےتعاون سےعام آدمی کیلئے اربوں روپےکاقومی ریلیف پیکیج فراہم کیا،مشکل حالات میں جس قدرممکن ہواعوام کوریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔
عام آدمی کوریلیف دینااولین ترجیح ہے، کسی بھی صورت عوام کوتنہا نہیں چھوڑاجائےگا،دعاہےخطے کےحالات بہترہوں تاکہ پیٹرولیم قیمتوں میں استحکام آئے۔