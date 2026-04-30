تازہ تر ین
اہم خبریں

اےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع

کیمبرج انٹرنیشنل نےاےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع کردیں۔

کیمبرج انٹرنیشنل کے مطابق جون2026امتحانات میں حساب کاپرچہ قبل ازوقت شیئرہونےکاانکشاف ہوا،ہم اپنی تحقیقات کےبارےمیں طلباکو7مئی 2026کواپڈیٹ کریں گے۔

 

پیپرکس حدتک لیک ہوااس کی بھی تحقیقات کررہے ہیں،جن سینٹرزاورطلبا کیخلاف پیپرلیک کےشواہدہیں، ان کیخلاف کارروائی کی جائے گی،طلبا اگلےامتحانات کی تیاری جاری رکھیں۔

پیپرلیک کےباعث طلباکونقصان سےبچانا،امتحانات کی ساکھ برقرار رکھنا ترجیح ہے،لیک ہونے والا پیپر ون افریقا، یورپ، مڈل ایسٹ اورجنوبی ایشیاکےلیےتھا،دنیاکے160ممالک میں سالانہ 20لاکھ سےزائد امتحانات کا انعقاد کیا جارہا ہے۔


اہم خبریں
اےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع
سی ایس ایس امتحان 2025 کے نتائج جاری
انڈین فلم فیسٹیول میں پاکستانی سینما کی دھوم
شوگر ملز ایکسپورٹ سبسڈی کیس، اپیل 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر
سعودی وزارتِ صحت کی عازمین حج کیلئے اہم ہدایات جاری
عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ رویتِ ہلال ریسرچ کونسل کی اہم پیشگوئی سامنے آگئی
حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!
سونے کی قیمتوں میں بحالی، ڈالر کمزور مگر مہنگائی کے خدشات برقرار
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی بالکل غلط ہے، شاہد خاقان
روزگار کے بہترین مواقع : پاکستانی ان 10 ممالک میں سے انتخاب کریں
سندھ بھر میں بورڈز امتحانات میں میگا کرپشن کا انکشاف، بھاری رقوم کے عوض ہزاروں طلبہ کے نتائج تبدیل
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain