ڈاکو ’’کسٹم اہلکار‘‘ بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اُڑے!

(8 اپریل 2026): لٹیروں نے بھی ہاتھ لوٹ مار کے لیے نئے روپ بدل لیے جیسا کہ ڈاکو کسٹم اہلکار بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اڑے۔
ڈکیتی کی یہ واردات بھارتی شہر پٹنہ میں ہوئی، جہاں نصف درجن کے قریب ڈاکوؤں نے خود کو کسٹمز اہلکار بتایا اور صراف کی تلاشی کے بہانے اس کے پاس موجود تمام سونا ضبط کرنے کے بہانے ساتھ لے اڑے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق گجرات کے جیولر کے صراف کے دو ملازمین بھاری مقدار سونے کے زیورات، جن کا وزن 17 کلو اور مالیت 25 کروڑ انڈین روپے (پاکستانی 80 کروڑ کے لگ بھگ) لے کر جا رہے تھے کہ پولیس کا اسٹیکر لگی کار میں سوار افراد نے انہیں روک لیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان جن کی تعداد سات کے قریب تھی۔ سفید شرٹ اور خاکی پتلون پہنے ملزمان نے خود کو کسٹم افسر ظاہر کیا اور تلاشی کے بعد ان کے پاس سے سونے کے زیورات سے بھرے تین بیگ قبضے میں لے لیے۔
بہروپیے ڈاکوؤں نے دونوں متاثرہ نوجوان کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور آگے سنسان جگہ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
متاثرہ نوجوان پولیس تھانے پہنچے، جہاں ملزمان کے خلاف دھوکا دہی کا مقدمہ درج کیا گیا، جب کہ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی قبضے میں لے لی، جس پر جعلی رجسٹریشن نمبر لگا ہوا تھا۔
پولیس نے گاڑی کے چیسس نمبر سے مالک کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے جب کہ جائے واردات کے قریبی ریلوے اسٹیشن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ ملزمان کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔