تازہ تر ین
پاکستان

ٹرانسپورٹرز اور گاڑی مالکان کے لیے اہم خبر آگئی

خیبرپختونخوا کے ٹرانسپورٹرز اور گاڑیوں کے مالکان کے لیے اہم خبر آگئی ہے۔

محکمہ ٹرانسپورٹ خیبرپختونخوا کا کہنا ہے کہ جو گاڑیاں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ کے کوائف کی درستگی برائے روٹ پرمٹ فوری طور پر متعلقہ دفاتر (پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی) سے یقینی بنائیں۔

محکمے کے مطابق مشاہدے میں آیا ہے کہ متعدد کیسز میں شناختی کارڈ کا ریکارڈ پروونشل و ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز میں موجود ڈیٹا سے مطابقت نہیں رکھتا جس کے باعث روٹ پرمٹ کی تصدیق اور دیگر سہولیات کے حصول میں مسائل درپیش ہیں۔

لہٰذا تمام افراد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے کوائف کی بروقت درستگی و یقینی بنائیں، حکومت خیبرپختونخوا کی پالیسی کے مطابق فنانشنل سپورٹ صرف انہی ٹرانسپورٹرز اور گاڑی مالکان کو فراہم کی جائے گی۔

علاوہ ازیں روٹ پرمٹ، لنکنگ اور ریکارڈ درستگی کا عمل حکومت کی ہدایت کے مطابق ایک ماہ کے لیے مفت فراہم کیا جارہا ہے جس کے لیے کسی قسم کی فیس یا چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے، بصورت دیگر ان کے روٹ پرمٹس منسوخ تصور کیے جائیں گے اور وہ فنانشل سپورٹ حاصل نہیں کرسکیں گے۔


اہم خبریں
کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نوٹیفکیشن جاری
ڈاکو ’’کسٹم اہلکار‘‘ بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اُڑے!
ترسیلاب زر میں 16.5 فیصد اضافہ، مارچ میں 3.8 ارب ڈالر موصول
پیٹرول کتنے روپے سستا ہوگا؟ وزیراعظم نے عوام کو خوشخبری سنا دی
ایران امریکا جنگ بندی پر خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
شہرکی خبریں جوہر ٹاؤن میں ’’پلانٹ فار پاکستان‘‘ بہار شجرکاری مہم کا افتتاح
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن
2 ججوں کی اطلاعات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیس کی سماعت سے معذرت
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی قانونی پیش رفت
تاجروں کا دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ردعمل سامنے آگیا
پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم
پنجاب میں مزارات پر آن لائن عطیات اور لنگر کی تقسیم کیلئے ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ
پنجاب میں کفایت شعاری اقدامات نافذ، مالز رات 8 اور ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہونگے
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
خیرپور میں منکی پاکس کی وبا کی وفاقی سطح پر تحقیقات، ماہرین کی ٹیم اسلام آباد سے روانہ





دلچسپ و عجیب
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain