اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ میں ٹیلیفونک رابطہ، امن کیلیے تعاون بڑھانے پر اتفاق

اسلام آباد:

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک گفتگو کی جس میں خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔

گفتگو کے دوران کویتی وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کی جاری خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا جن میں کویت کو متاثر کرنے والے بعض واقعات اور لبنان میں ہونے والی سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل ہیں۔

دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں استحکام اور پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی مکمل پاسداری انتہائی ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔


