معروف صحافی نے پاکستان آئیڈل کے بڑے فراڈ کا انکشاف کردیا

معروف صحافی نعیم حنیف نے پاکستان آئیڈل کے بڑے فراڈ کا انکشاف کردیا۔

پاکستان آئیڈل دراصل امریکی شو ’امریکن آئیڈل‘ کا ایک پاکستانی ورژن تھا جو بھارت میں بھی انڈین آئیڈل کے نام سے بہت مشہور ہے جہاں اس کے اب تک ایک درجن سے زائد سیزن ہوچکے ہیں۔

پاکستان آئیڈل کا کا پہلا سیزن تقریباً ایک دہائی قبل نشر ہوا تھا اور پھر اسے ایک دہائی بعد بڑے پیمانے پر دوبارہ شروع کیا گیا۔

بڑے ناموں پر مشتمل ججز پینل اور بڑے چینلز پر نشریات کے باعث یہ ایک کامیاب منصوبہ نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس شو کو معطل کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ ناظرین کو بتایا گیا کہ پاکستان آئیڈل جنگ اور معاشی مسائل کی وجہ سے نشر نہیں ہو رہا، لیکن اب اصل حقیقت سامنے آ رہی ہے۔

 

پاکستان کے سب سے بڑے گلوکار راحت فتح علی خان، بلال مقصود، اداکار وگلوکار فواد خان اور گلوکارہ زیب بنگش جیسے ججز کی موجودگی میں اچانک معطلی مشکوک لگ رہی تھی۔

رپورٹس کے مطابق اسی دوران فوٹوگرافر احسن قریشی نے ادائیگی نہ ہونے پر شو کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔

 

صحافی نعیم حنیف نے ایک پروگرام کے دوران ’پاکستان آئیڈل‘ کی حقیقت بے نقاب کر دی۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان آئیڈل نہیں بلکہ ’فراڈ آئیڈل‘ ہے، شو کے تمام وینڈرز، گرافکس سے لے کر لائٹس تک، کسی کو بھی ادائیگی نہیں کی گئی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ معروف ججز اور فنکاروں، جن میں راحت فتح علی خان اور فواد خان شامل ہیں، ان کے تقریباً 50 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔

صحافی نے دعویٰ کیا کہ سب کو خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور شو بنانے والی کمپنی الگ الگ طریقوں سے ان سے رابطہ کر رہی ہے تاکہ وہ متحد نہ ہو سکیں۔

نعیم حنیف کا کہنا تھا کہ یہ شو ایک بدنامی بن چکا ہے، اسی وجہ سے اس کا فائنل نہ تو ریکارڈ کیا گیا اور نہ ہی نشر کیا گیا، یہاں تک کہ احسن قریشی سے بھی رابطہ کیا گیا کہ انہیں ادائیگی کر کے کیس واپس لینے پر آمادہ کیا جائے۔


اہم خبریں
لاشوں سے سچ اگلوانے والی ڈاکٹر روحینہ حسن سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات
مہنگی ایل پی جی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، قیمت میں بڑی کمی کا اعلان
کراچی؛ 2 کروڑ کے فراڈ میں مفرور شریک ملزم سابق بینکر گرفتار
سندھ میں رواں سال منکی پاکس کا تیسرا کیس رپورٹ
اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ میں ٹیلیفونک رابطہ، امن کیلیے تعاون بڑھانے پر اتفاق
مکہ مکرمہ کے آسمان پر خوبصورت بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار
کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نوٹیفکیشن جاری
ڈاکو ’’کسٹم اہلکار‘‘ بن کر جیولرز سے 17 کلو سونا لے اُڑے!
ترسیلاب زر میں 16.5 فیصد اضافہ، مارچ میں 3.8 ارب ڈالر موصول
پیٹرول کتنے روپے سستا ہوگا؟ وزیراعظم نے عوام کو خوشخبری سنا دی
ایران امریکا جنگ بندی پر خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
شہرکی خبریں جوہر ٹاؤن میں ’’پلانٹ فار پاکستان‘‘ بہار شجرکاری مہم کا افتتاح
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن
2 ججوں کی اطلاعات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیس کی سماعت سے معذرت
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی قانونی پیش رفت





دلچسپ و عجیب
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
