اسلام آباد مذاکرات ایران-امریکا کشیدگی کے خاتمے کیلئے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بلاول

پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات کو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اب تک کی کوششوں میں سب سے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔

الجزیرہ کو انٹرویو میں چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ درحقیقت مذاکرات کو ہونا اب تک خود ایک بڑی کامیابی ہے، یہ اہم ہے کہ اس وقت جنگ بندی ہے، ایران اور مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے میں ہونے والی بم باری رک گئی ہے اور دو اہم طاقتیں مذاکرات کر رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جنگ بندی موجودہ تنازع کے مزید پائیدار اور مستقل حل کی جانب قدم ہو۔

بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگ ان مذاکرات کو امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔

 

ان کا کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ 6 ہفتوں یا اس سے زیادہ عرصے سے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں، اس سے نہ صرف انسانی جانی نقصان ہوا بلکہ معاشی قیمت بھی چکانی پڑی ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔

سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے درمیان پاکستان کو توازن برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک سوال پر چیئرمین پی پی پی نے کہا کہ میں ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے جنگ بندی اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا لیکن لیکن نہ صرف قیادت، نہ صرف پاکستان بلکہ چین، سعودی عرب، ترکیے، مصر، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔

 

انہوں نے کہا کہ جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اس لیے ہر کوئی مشترکہ اور اجتماعی کوششیں کر رہا ہے تاکہ اس جنگ بندی کے لیے اہم سفارتی گنجائش پیدا کی جا سکے اور آئندہ مذاکرات آگے بڑھائے جا سکیں۔

بلاول بھٹو زرداری نے ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ یہ پیچیدہ معاملہ ہے، چیلنج ہے لیکن میرے خیال میں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ہم نے جو دیکھا ہے تو جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے خطرناک نتائج ہیں اور اگر انہوں نے مستقل امن کے لیے درمیانی راستہ نکالنے کا انتظام نہیں کیا تو مزید خطرناک نتائج ہوسکتے ہیں، اس لیے سب کی توجہ اس وقت موجودہ تنازع کے حل پر ہے۔

چئیرمین پی پی پی نے کہا کہ موجودہ تنازع کے اثرات نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ پر پڑے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے متعدد خلیجی ممالک پر حملے کیے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرے خیال یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب جنگ بندی مستقل ہو اور ہمارے پاس اس تنازع کا ایک حل ہو۔


بھارت کو حسدکرنےکے بجائے شکرگزار ہونا چاہیے، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تباہی سے بچالیا: احسن اقبال
لعل شہبازقلندرکے مزار کی نذرانےکی پیٹیاں کھول دی گئیں، 2 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد نکلے
بارشوں کا حالیہ سلسلہ تمام ہوا نہیں کہ مزید بارشوں, اپریل میں برفباری کا الرٹ آ گیا
پیٹرول پمپ مالکان نے منافع بڑھانے کامطالبہ کردیا
کراچی: پیر تک شہر میں موسم گرم رہنے کا امکان
کراچی میں رینجرز کی کارروائی؛ ٹینگو گروہ کے 3 کارندے گرفتار
چین میں بنا دنیا کا سب سے لمبا ایسکیلیٹر، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ امیدوں کا اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر
پاکستان نے ایرانی وفد کو بحفاظت لانے کیلئے کونسے غیر معمولی اقدامات کیے؟
سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، چاندی مزید مہنگی ہوگئی
’کئی بار خودکشی کی کوشش کی‘، انصاف کی منتظر ثنا یوسف کی والدہ رو پڑیں
کراچی میں میٹرک کے امتحانات، صبح کی شفٹ میں ہونیوالا کمپیوٹر اسٹیڈیز کا پرچہ آؤٹ
کراچی: شہری ٹریفک پولیس کے غلط ای چالان کیخلاف کیس جیت گیا، چالان منسوخ
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کے حوالے بڑی پیشگوئی
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
