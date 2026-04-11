بھارت کو حسدکرنےکے بجائے شکرگزار ہونا چاہیے، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تباہی سے بچالیا: احسن اقبال

وفاقی وزیر احسن اقبال نےکہا ہےکہ آج پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، بھارت کو حسد کرنے کے بجائے پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تباہی سے بچالیا۔
انہوں نے کہا کہ جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جنگ بند کروانے کے لیے اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، آج امریکا ایرانی وفود امن کے لیے اسلام آباد میں ہیں۔
احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے یہ عزت ملی، اگر آپ بارڈر سے ادھر نظر ڈالیں تو آپ کو دھواں اُٹھتا نظر آئے گا، اس موقع پر پڑوسی کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آج بھارت کو حسد کرنے کے بجائے شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستان نے دنیا کو بھی اور بھارت کو بھی تباہی سے بچالیا، پہلے معرکہ حق اور آج جنگ بند کروانے پر اللہ نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے۔