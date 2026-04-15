جنگ بندی میں توسیع؟ ٹرمپ کو دو دن میں حیران کن نتیجہ ملنے کی امید

(ویب ڈیسک) امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہیں کیونکہ جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہے۔
اسی دوران امریکہ کی فوجوں کی سینٹرل کمانڈ CENTCOM کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ایران پر ناکہ بندی 36 گھنٹے بعد مکمل طور پر نافذ ہے۔
کل منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کرنے پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اس کی بجائے دو دن بعد جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے لیے تہران کے ساتھ نئی سفارتی کوششوں کے حیرت انگیز نتیجہ کی پیش گوئی کی ۔
لیکن بدھ کو آنے والی رپورٹوں نے اشارہ کیا کہ جنگ بندی میں توسیع کی تجویز میز پر ہے کیونکہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار ایک معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے منگل کو امریکہ کے نشریاتی ادارہ اے بی سی نیوز کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہفتوں کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہونے والی ہے، اگلے دو دنوں میں پاکستان میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کی پیش گوئی کرنے کے چند گھنٹے بعد ٹرمپ نے یہ بات کہی۔
“مجھے لگتا ہے کہ آپ دو دن بعد ایک حیرت انگیز (نتیجہ)دیکھنے جا رہے ہیں،” ٹرمپ نے اپنی پیشین گوئی کو دہراتے ہوئے کہا کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں پیشرفت ہوگی۔ “میں اصل میں کر رہا ہوں.”
“یہ کسی بھی طرح سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایک ڈیل بہتر ہے کیونکہ پھر وہ (ایران کی حکومت) دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں،” انہوں نے کہا۔ “ان کی اب واقعی ایک مختلف حکومت ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم نے بنیاد پرستوں کو نکال دیا۔ وہ چلے گئے، اب ہمارے ساتھ نہیں رہے۔”
ٹرمپ نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو دنیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔
بدھ کے روز، امریکہ کی ٹرمپ حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ امریکہ نے ابھی تک باضابطہ طور پر جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، لیکن فریقین کے درمیان انگیجمنٹ جاری ہے کیونکہ مذاکرات کار جنگ بندی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے، ثالث تین اہم نکات پر سمجھوتہ کرنے پر زور دے رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں براہ راست بات چیت کو پٹڑی سے اتار دیا تھا؛ ایران کا جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز اور جنگ کے وقت ہونے والے نقصانات کا معاملہ۔
اس دوران امریکہ کی ایکسئیس Axios آؤٹ لیٹ نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی کہ مذاکرات کار جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع نے ایکسئیس کو بتایا کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو، تفصیلات پر کام کرنے کے لیے وقت فراہم کرنے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔
ایک امریکی اہلکار نے منگل کو ہونے والی بات چیت کے حوالے سے Axios کو بتایا، “وہ تمام ممالک کے ساتھ فون پر اور بیک چینلنگ پر تھے اور وہ قریب آ رہے ہیں۔”
ایک اور امریکی اہلکار نے ایکسئیس کو بتایا، “ہم ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی حکومت کے کچھ حصے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ پوری حکومت کو ڈیل کرنے کے لیے وہاں لے جایا جائے۔”
اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ کی ہم کا آغاز کیا تھا تاکہ ایرانی حکومت کی فوجی صلاحیتوں، ایران کی طرف سے درپیش خطرات – بشمول اس کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام اور اس کے پراکسی دہشت گرد گروپس – اور ایرانی عوام کے لیے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے “حالات پیدا کریں”، فوج اور دیگر اسرائیلی رہنماؤں نےاس جنگ کا یہی مقصد بار بار بتایا تھا۔
اگرچہ وسیع تر اسلامی جمہوریہ حکومت کا زوال نہیں ہوا ہے، ٹرمپ نے بارہا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور درجنوں دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں میں شہید ہونے کو مجموعی طور پر حکومت کے خاتمے کے مترادف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔
اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نے متزلزل جنگ بندی کے درمیان ایران کی موجودہ قیادت کے ساتھ بات چیت پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن اسرائیل میں موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے منگل کو اشارہ کیا کہ اسرائیل اس وقت تک اپنی مہم ختم کرنے پر غور نہیں کرے گا جب تک اس(ایرانی) قیادت کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔
اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کے آخر میں بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے کے بعد، امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی عائد کر دی اور بتایا کہ اس ناکہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی حکومت پر مطالبات تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا سکے۔ امریکی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ امریکی افواج نے سمندری راستے سے ایران کے اندر اور باہر جانے والی اقتصادی تجارت کو مکمل طور پر روک رکھا ہے اور مشرق وسطیٰ میں “سمندری برتری” حاصل کر لی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق جس میں CENTCOM کے سربراہ بریڈ کوپر کا حوالہ دیا گیا ہے، ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی آغاز کے 36 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔جب سے امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے تقریباً تمام بحری جہازوں کے لیے بند کر دیا ہے، سوائے اس کے اپنے جہازوں کے، یہ کہتے ہوئے کہ گزرنے کی اجازت صرف ایرانی کنٹرول میں دی جائے گی اور اس کی فیس کے ساتھ۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا نتیجہ بڑے پیمانے پر سامنے آیا ہے، کیونکہ دنیا کے تیل اور گیس کی عرب ممالک سے اکیسپورٹس کا تقریباً پانچواں حصہ پہلےاس تنگ آبی گزرگاہ سے گزرتا تھا، اب یہ سپلائی رکی ہوئی ہے۔