چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا

چین نے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور بڑا سنگِ میل عبور کرتے ہوئے ہزاروں ڈرونز کو بیک وقت فضا میں اُڑا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔

یہ شاندار مظاہرہ صوبہ انہوئی کے شہر ہیفی میں پیش کیا گیا، جہاں آسمان روشنیوں اور دلکش مناظر سے جگمگا اٹھا۔

چینی کمپنی ای ہینگ ایگرٹ نے اس لائٹ شو کے دوران بیک وقت 22 ہزار 580 ڈرونز فضا میں بھیج کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ اس سے قبل بھی چین کی مختلف کمپنیاں 11 ہزار سے زائد اور 15 ہزار سے زیادہ ڈرونز اُڑا کر ریکارڈ بنا چکی تھیں، تاہم اس نئی کامیابی نے تمام سابقہ ریکارڈز کو واضح طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔

 

اس مظاہرے کی خاص بات یہ تھی کہ ہزاروں ڈرونز کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی ’’سوارم انٹیلیجنس‘‘ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اس جدید نظام کے ذریعے تمام ڈرونز کو ایک یونٹ کی طرح چلایا گیا، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد کے باوجود کسی قسم کا تصادم یا حادثہ پیش نہیں آیا۔

روشنیوں سے بھرپور اس شو میں آسمان پر تھری ڈی چینی لالٹینیں، شہری مناظر اور پیچیدہ ڈیزائنز تخلیق کیے گئے، جنہوں نے حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگرچہ چند ڈرونز تکنیکی خرابی کے باعث اڑان نہ بھر سکے، تاہم باقی ڈرونز نے کامیابی کے ساتھ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ماہرین کے مطابق یہ مظاہرہ صرف تفریح یا فن کا نمونہ نہیں بلکہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تکنیکی برتری کا واضح اظہار بھی ہے۔ جدید ڈرون ٹیکنالوجی میں اس مہارت کو عالمی سطح پر طاقت کے مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔

دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو ایک اہم پیغام قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک ہی نیٹ ورک کے تحت ہزاروں ڈرونز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت مستقبل میں ’’ایئرئیل سیچوریشن اٹیک‘‘ جیسے تصورات کو تقویت دے سکتی ہے، جہاں کم لاگت مگر بڑی تعداد میں موجود ڈرونز کسی بھی جدید دفاعی نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں۔

یوں چین جہاں ایک جانب آسمان پر دلکش مناظر پیش کر کے دنیا کو متاثر کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا خاموش مگر واضح پیغام بھی دے رہا ہے۔


امریکی ناکہ بندی: پاکستانی جھنڈے والے آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز عبور کرلی
لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کرتا ہوں؛شہبازشریف
شادی کے دن کزن نے دلہن کو بیوٹی سیلون میں قتل کردیا
کراچی میں گیس کا بحران، سلنڈر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں
جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے، مائن حادثے میں لاپتہ مزدور کو 16 روز بعد زندہ نکال لیاگیا
کفایت شعاری اقدامات، اسلام آباد میں تمام دکانیں،مارکیٹس رات8 بجے بند کرنے کا حکم
اسلام آباد میں بازار 8 بجے، شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بند کرنے کا حکم
تونسہ میں 334 افراد میں ایڈز کی تشخیص، 12 سال سے کم عمر 331 بچے شامل، وزیر صحت پنجاب کی تصدیق
یوٹیوب شارٹس کے حوالے سے ایک منفرد فیچر صارفین کیلئے متعارف
مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گےکہیں اور نہیں، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں امریکا پر نہیں: ایرانی سفیر
بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں آج رات سے نمایاں کمی ہونے کی خوشخبری
پنجاب حکومت کا پلاسٹک تھیلے استعمال کرنے پر کارروائی کا فیصلہ
پی پی83 خوشاب 3میں ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری
روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اَپ گریڈیشن کیلیے تقریباً 50 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری
پاک بحریہ کا مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ
مدینہ منورہ میں باران رحمت،گنبد خضریٰ پر بارش کے روح پرور مناظر





کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
