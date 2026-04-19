تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات

(ویب ڈیسک)انسانی زندگی کے آخری ایام اور اس دوران نظر آنے والے خواب ہمیشہ سے ایک معمہ رہے ہیں لیکن حال ہی میں ہونے والی ایک نئی سائنسی تحقیق نے اس پر سے پردہ اٹھایا ہے۔

 

اس حوالے سے ایک نئی تحقیق چونکا دینے والے انکشافات سامنے لائی ہے، جس کے مطابق مرنے سے پہلے لوگوں کو حیرت انگیز اور اکثر ایک جیسے خواب اور مناظر دکھائی دیتے ہیں۔

 

اٹلی کے ماہرین کی اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خواب اور مناظر انہیں سکون فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

این ڈی ٹی وی کے مطابق اٹلی کے ادارے ’ایزینڈا یو ایس ایل‘ کے ماہرین نے اپنی نوعیت کی پہلی ایسی تحقیق کی ہے جس میں ان مریضوں کے خوابوں کا جائزہ لیا گیا جو زندگی کی آخری اسٹیج پر تھے۔

 

اس مقصد کے لیے 239 طبی ورکرز، نرسوں اور ماہرِ نفسیات سے ڈیٹا جمع کیا گیا جنہوں نے مرنے والے مریضوں کے تجربات کو خود سنا اور دیکھا تھا، نتائج معروف جریدے ’ڈیتھ اسٹڈیز‘ میں شائع ہوئے۔

تحقیق کے مطابق بہت سے مریضوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں اپنے ان عزیزوں کو دیکھا جو پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔

 

ایک خاتون مریضہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مرحوم شوہر کو دیکھا، جو انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ایک اور شخص نے خود کو ایک روشن دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔

 

کچھ افراد نے روشن روشنی، سیڑھیاں یا کھلے دروازے جیسے مناظر بیان کیے، جو گویا ایک نئی دنیا میں داخل ہونے کی علامت تھے، ایک مریض نے ساحلِ سمندر پر سفید گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھنے کا ذکر کیا۔

 

اگرچہ زیادہ تر خواب سکون دینے والے تھے، لیکن کچھ مریضوں کو خوفناک خواب بھی آئے، جیسے کسی ڈراؤنی شکل کا نظر آنا۔ ایک شخص نے بتایا کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی خوفناک مخلوق اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہو۔

 

ماہرین کے مطابق ایسے خواب انسان کے اندر موجود خوف یا موت کو قبول نہ کرنے کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔

 

تحقیق کی سربراہ ایلیسا رابٹی کے مطابق یہ خواب اور مناظر محض وہم نہیں بلکہ یہ مریضوں کو موت کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں، ان سے مریض کو یہ احساس ملتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے جس سے اسے سکون ملتا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے مریض اس ڈر سے یہ باتیں نہیں بتاتے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے اس لیے ان کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے۔

 

یہ مطالعہ ان لوگوں پر کیا گیا جو بیماری کے آخری مرحلے میں تھے نہ کہ وہ جو کسی حادثے میں بال بال بچے ہوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں طرح کے افراد کے تجربات حیرت انگیز طور پر ایک جیسے پائے گئے ہیں۔

 

یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ زندگی کے آخری وقت میں خود کو تسلی دینے اور سکون پانے کا ایک قدرتی طریقہ رکھتا ہے جو ادویات سے ہٹ کر ایک نفسیاتی سہارا ثابت ہوتا ہے۔


اہم خبریں
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام: فیز II پر 66 فیصد پیشرفت مکمل
سستا پروٹین بھی شہریوں کی پہنچ سے دور
گیس بحران شدت اختیار کر گیا، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور
ٹرمپ کی ایک رات میں ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی، ایرانی سفارتخانے نے مسجد کی ویڈیو جاری کردی
کراچی: خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج، واقعہ کیا ہوا تھا؟
افغانستان میں پنپتی دہشتگردی اور منشیات کی اسمگلنگ خطے کیلئے چیلنج
پنجاب میں گندم کٹائی سیزن کے آغاز کے باوجود آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
کانگو وائرس سے بچاؤ؛خیبرپختونخوا کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی
پی ٹی اے کی شہریوں کو بائیو میٹرک تصدیق کے عمل سے گریز کی وارننگ
مفت موبائل فون سم کی آڑ میں جعلی سمز کارڈز کے دھندے کا انکشاف
اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان
پنجاب حکومت کا ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبہ، اے آر ٹی سسٹم آپریشنل کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد میں جوس پینے سے 3 افراد کی موت، حقیقت سامنے آگئی
پاکستان میں ذیقعد کا چاند نظر آگیا





ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain