اسلام آباد میں گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز تیز،درجنوں مشکوک افراد تھانے منتقل

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز تیز کردئیے گئے۔

ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق  تھانہ کرپا ، ترنول،پھلگراں،کھنہ، کراچی کمپنی اور تھانہ سنگجانی کےعلاقوں میں آپریشنز کئے گئے ،اس کے علاوہ تھانہ نون، تھانہ گولڑہ اور تھانہ سہالہ کے علاقوں میں بھی سرچ آپریشنزہوئے۔

مختلف علاقوں میں کیے گئے سرچ آپریشنز میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا،3افغانیوں سمیت 39 مشکوک افراد اور 18 موٹر سائیکلوں کو تھانوں میں منتقل کیا گیا۔

آپریشن کے دوران غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتارکرکے پستول برآمد کرلیا گیا،شہری چیکنگ کے دوران پولیس سے تعاون کریں اورمشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔


لوری شاویز کا استعفیٰ، ٹرمپ کابینہ میں ایک ماہ میں تیسری بڑی تبدیلی
6 مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام، کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ
رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ مہنگائی میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی
عمران خان کو رہا کرکے سیاسی کردار ادا کرنےکا موقع دینا چاہیے، مولانا فضل الرحمان
55 سالہ شخص بھی نویں کا امتحان دینے والوں میں شامل
کل تمام دفاتر بند رکھنے کا اعلان
بجلی کی فراہمی میں بہتری، پیک اوقات میں لوڈ مینجمنٹ میں نمایاں کمی، پاور ڈویژن
اسٹیل ملز میں اربوں روپے کی منظم چوری کا بڑا اسکینڈل بےنقاب
واٹس ایپ بھی اب ماہانہ فیس چارج کرے گا، جانیں تفصیلات اور خصوصیات
خواتین کو سالانہ پنشن، 300 یونٹ تک مفت بجلی، سیاسی جماعت کا بڑا اعلان
اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ہزار ایکڑ پر نیا پارک بنانے کا فیصلہ
امریکا کے نائب صدر کل پاکستان پہنچیں گے، الجزیرہ
ایرانی وفد کا آج اور جے ڈی وینس کا کل اسلام آباد پہنچنے کا امکان: مغربی میڈیا کا دعویٰ
تیل سستا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان
ملک بھر میں تین چھٹیاں، حکومت کا تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا حکم





دلچسپ و عجیب
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
