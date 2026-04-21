تازہ تر ین
اہم خبریں

6 مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام، کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ

اسلام آباد، دارالحکومت میں عیدالاضحیٰ کے موقع پر قائم کی جانے والی 6 عارضی مویشی منڈیوں کی نیلامی مکمل کر لی گئی ہے، جس میں مجموعی طور پر 349.5 ملین روپے کی بولی موصول ہوئی۔

یہ نیلامی گزشتہ سال کے مقابلے میں 120 فیصد زیادہ قرار دی جا رہی ہے، جسے انتظامیہ ایک مثبت معاشی پیش رفت قرار دے رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈی ایم اے اسلام آباد کے زیر اہتمام ہونے والی اس نیلامی میں 104 بولی دہندگان نے بھرپور حصہ لیا اور عمل کو مکمل شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر مکمل کیا گیا۔

سیکٹر I-12 کی مویشی منڈی 200.1 ملین روپے میں سب سے مہنگی نیلام ہوئی، جبکہ سنگجانی مویشی منڈی 62.5 ملین روپے میں فروخت ہوئی۔

اسی طرح ضیاء مسجد کے مقام پر قائم منڈی 50 ملین روپے، سلطانہ فاؤنڈیشن کی جگہ پر منڈی 25 ملین روپے میں نیلام کی گئی، جاپان روڈ کی منڈی 6.2 ملین اور بہارہ کہو کی مویشی منڈی 6.1 ملین روپے میں نیلام ہوئی۔

انتظامیہ نے پہلی بار تمام مویشی منڈیوں میں مکمل کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مالی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے اور کرپشن کے امکانات کم ہوں۔

سی ڈی اے اسلام آباد کے مطابق شہربھرمیںغیر قانونی مویشی منڈیوں کے قیام کیخلاف سخت کارروائی کی جائیگی اور زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہوگی چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو مسلسل مانیٹرنگ اور کریک ڈاؤن کرینگی۔

انتظامیہ کے مطابق ان اقدامات کا مقصد شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا، صفائی کے نظام کو بہتر بنانا اور عیدالاضحیٰ کے موقع پر منظم اور محفوظ انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔


اہم خبریں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain