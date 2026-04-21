لوری شاویز کا استعفیٰ، ٹرمپ کابینہ میں ایک ماہ میں تیسری بڑی تبدیلی

لاہور: (ویب ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی اہم رکن اور وزیرِ محنت لوری شاویز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے ڈائریکٹر کمیونی کیشن اسٹیون شیونگ کا کہنا ہے کہ ان کے بعد ڈپٹی وزیرِ محنت عارضی طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایک ماہ سے کچھ زائد عرصے میں ٹرمپ کابینہ سے علیحدہ ہونے والی تیسری بڑی شخصیت ہیں۔ اس سے قبل کرسٹی نوئم اور پام بونڈی بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکی ہیں۔
میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوری شاویز کے استعفے کے پس منظر میں بعض الزامات شامل ہیں، جن میں ایک ماتحت اہلکار کے ساتھ مبینہ تعلق اور دورانِ ڈیوٹی شراب نوشی جیسے دعوے شامل ہیں، تاہم ان الزامات کی سرکاری طور پر مکمل تصدیق نہیں کی گئی۔