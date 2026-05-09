قطری وزیرِ اعظم کی امریکی نائب صدر سے ملاقات، ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی پر زور

قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے جمعہ کے روز واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے ایران کے ساتھ کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کی دوبارہ بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔
قطری وزارتِ خارجہ کے آفیشل ‘ایکس’ اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس گفتگو کے دوران پاکستان کے ان سفارتی اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا جو وہ خطے میں تناؤ کو کم کرنے اور استحکام کی خاطر ثالثی کے لیے انجام دے رہا ہے۔
قطری وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام متعلقہ فریقین کو جاری مصالحتی عمل کا حصہ بننا چاہیے تاکہ بحران کے اسباب کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے، جس سے ایک جامع معاہدے اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔
بی بی سی عربی کی رپورٹ کے مطابق، قطر ایک طویل عرصے سے امریکہ کے لیے ایک بااعتماد ثالث رہا ہے، جو ایران کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے حماس کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران ایران نے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو جواز بنا کر وہاں مختلف مقامات کو نشانہ بھی بنایا ہے۔