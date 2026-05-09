تازہ تر ین
انٹر نیشنل

قطری وزیرِ اعظم کی امریکی نائب صدر سے ملاقات، ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی پر زور

قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے جمعہ کے روز واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے ایران کے ساتھ کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کی دوبارہ بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔

قطری وزارتِ خارجہ کے آفیشل ‘ایکس’ اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس گفتگو کے دوران پاکستان کے ان سفارتی اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا جو وہ خطے میں تناؤ کو کم کرنے اور استحکام کی خاطر ثالثی کے لیے انجام دے رہا ہے۔

قطری وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام متعلقہ فریقین کو جاری مصالحتی عمل کا حصہ بننا چاہیے تاکہ بحران کے اسباب کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے، جس سے ایک جامع معاہدے اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔

بی بی سی عربی کی رپورٹ کے مطابق، قطر ایک طویل عرصے سے امریکہ کے لیے ایک بااعتماد ثالث رہا ہے، جو ایران کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے حماس کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران ایران نے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو جواز بنا کر وہاں مختلف مقامات کو نشانہ بھی بنایا ہے۔


اہم خبریں
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف
پنجاب سے گندمی کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی ، خیبر پختونخوا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا
قطر سے سستی گیس ملنے کی امید، پاکستان نے ایل این جی کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کردیں





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain