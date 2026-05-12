خیبر پختونخوا، لکی مروت میں دھماکا 7 افراد شہید

حالیہ خبروں کے مطابق، لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں سبزی منڈی کے قریب پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ ایک موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول بم (IED) کے ذریعے کیا گیا، جس کا مقصد علاقے میں گشت کرنے والی پولیس ٹیم کو نشانہ بنانا تھا۔
جانی نقصان اور زخمی
شہداء: اس حملے اور اس سے جڑے حالیہ واقعات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 7 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
ٹریفک پولیس: شہید ہونے والوں میں دو ٹریفک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جو اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے۔
شہری نقصانات: دھماکے کی زد میں آکر ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال (THQ سرائے نورنگ) منتقل کر دیا گیا ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
حکومتی ردعمل اور سکیورٹی
سکیورٹی فورسز کا ایکشن: دھماکے کے فوراً بعد سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
وزیراعلیٰ کا نوٹس: خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے آئی جی پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
یہ حملہ لکی مروت میں جاری حالیہ کشیدگی کا حصہ ہے، جہاں گزشتہ چند مہینوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔