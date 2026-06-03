کراچی (3 جون 2026): سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ رواں ماہ ان کے لیے کروڑوں روپے جیتنے کا سنہری موقع آ رہا ہے۔
پاکستان میں جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسی ہے، جو اپنے سرمائے کو پرائز بانڈ کی صورت میں محفوظ کرتی ہے۔ ایسے ہی سرمایہ کاروں کے لیے رواں ماہ کروڑوں روپے جیتنے کا سنہری موقع آ چکا ہے۔
ملک میں سب سے بڑی مالیت کا پرائز بانڈ 40 ہزار روپے کا ہے، جس کی قرعہ اندازی رواں ماہ 10 جون کو مظفر آباد آزاد کمشیر میں ہو رہی ہے۔ یعنی اس دن خوش نصیبوں پر پیسوں کی برسات ہوگی۔
40 روپے مالیت کے پرائز بانڈ پر مجموعی انعامات کی تعداد 664 ہے۔ ان میں سب سے بڑی مالیت کا انعام 8 کروڑ روپے یا 80 ملین روپے ہے۔
اس کے بعد تین خوش نصیبوں کو تین کروڑ یا 30 ملین روپے مالیت کے انعامات دیے جائیں گے۔ جب کہ 660 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو 5 لاکھ روپے مالیت انعام کے حقدار قرار پائیں گے۔
پریمیم پرائز بانڈز کیا ہیں؟
سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز (CDNS) نے نیشنل پرائز بانڈ سکیم کے متوازی رجسٹرڈ پرائز بانڈ سکیم شروع کی جسے "پریمیم پرائز بانڈز (رجسٹرڈ)” کہا جاتا ہے۔
نیشنل پرائز بانڈز (بریئرر) کے برعکس، پریمیم پرائز بانڈ ایک رجسٹرڈ پرائز بانڈ ہے جو رجسٹرڈ سرمایہ کار کے نام پر جاری کیا جاتا ہے۔
سرمایہ کار کو چھ ماہ کی مدت کی تکمیل پر حکومت پاکستان کی طرف سے مطلع کردہ شرح پر سرمایہ کاری پر چھ ماہانہ منافع ملتا ہے یا تو جاری ہونے کی تاریخ سے یا آخری منافع کی تاریخ سے، سہ ماہی قرعہ اندازی میں انعامی رقم کی اہلیت کے علاوہ، شٹ پیریڈ کے تقاضوں کی تعمیل کے ساتھ۔
پریمیم پرائز بانڈ مالیت:
اس وقت 40,000 روپے اور 25,000 روپے کی مالیت میں دستیاب ہیں۔