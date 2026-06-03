قوانین کیخلاف ورزی پر گلوکار بادشاہ کا نائٹ کلب سیل

بھارتی گلوکار اور ریپر آدتیہ پرتیک سنگھ سسودیا عرف بادشاہ کے نائٹ کلب کو قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چندی گڑھ میں موجود بادشاہ کے نائٹ کلب ’ساگو بائے بادشاہ‘ کو قوانین کی خلاف ورزی پر شہر کی انتظامیہ کے انفورسمنٹ ونگ نے سیل کیا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انفورسمنٹ ونگ نے یہ کارروائی نانٹ کلب کی نچلی اور دوسری منزل پر بڑے پیمانے پر غیر مجاز تعمیرات کی بنیاد پر کی۔
رپورٹ کے مطابق غیر مجاز تعمیرات میں نائٹ کلب میں کیبن اور پارٹیشنز بنانا، واش روم اور کچن کی تعمیر شامل ہے۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ غیر مجاز تعمیرات میں ٹن شیڈز کی تنصیب، اضافی اسٹوریج ایریاز کی تعمیر اور منظور شدہ بلڈنگ پلان میں تبدیلی بھی شامل ہے۔
رپورٹ کے مطابق نائٹ کلب کی انسپیکشن کے دوران پائی جانے والی خلاف ورزیوں کی فہرست میں عمارت کی پچھلی بلندی میں کی گئی تبدیلیوں کو بھی نوٹ کیا گیا۔