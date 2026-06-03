کراچی: لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر سے متعلق اہم اپڈیٹ

اسلام آباد (3 جون 2026): کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر توسیع اور مرمت کا کام مکمل ہونے پر دوبارہ فعال کر دیا گیا۔
ترجمان نادرا کے مطابق لیاقت آباد رجسٹریشن سینٹر میں ون ونڈو کاؤنٹرز کی تعداد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی، پاک آئی ڈی، جانشینی سرٹیفکیٹ اور بزرگ شہریوں کیلیے الگ الگ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ انتظار گاہ میں ایئر کنڈیشنڈ ماحول اور 80 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے، خصوصی افراد اور بزرگ شہریوں کیلیے وہیل چیئر کا انتظام بھی موجود ہے۔
مرکز کی توسیع اور بہتری سے لیاقت آباد، گلشن اقبال، ایف سی کالونی، ناظم آباد اور گولیمار کے تقریباً 15 لاکھ شہریوں کو براہِ راست فائدہ ہوگا اور خدمات کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئے گی۔
ترجمان کے مطابق شہری پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک شناختی دستاویزات سے متعلق تمام خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ایڈریس: نادرا رجسٹریشن سینٹر، ٹاؤن آفس، ناظم آباد انڈر پاس، بلاک 2، لیاقت آباد ٹاؤن، کراچی، 74600۔