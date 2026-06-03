اداکارہ میرب علی کو اچانک سرجری کیوں کروانا پڑی؟ اصل وجہ سامنے آگئی

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ، ماڈل اور ڈیجیٹل کریئیٹر میرب علی حال ہی میں انگلی کی سرجری کے بعد اسپتال میں زیرِ علاج رہیں۔
میرب علی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے مداحوں کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ایک انگلی میں طویل عرصے سے حرکت کے دوران مسئلہ درپیش تھا جس میں انگلی کا ’لاک‘ ہو جانا اور محدود حرکت شامل تھی۔
اداکارہ کے مطابق ابتدائی طور پر ان کا معائنہ ریمیٹولوجسٹ اور نیورولوجسٹ نے کیا جنہوں نے انہیں فٹ قرار دیا تاہم بعد ازاں آرتھوپیڈک سرجن نے مسئلے کے حل کے لیے سرجری تجویز کی۔
میرب علی نے بتایا کہ انہوں نے اس آپریشن کو معمولی طبی عمل سمجھا تھا تاہم سرجری ان کی توقع سے زیادہ پیچیدہ اور وقت طلب ثابت ہوئی۔ یہ آپریشن کراچی کے آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں کیا گیا۔
انہوں نے اپنے مداحوں کے لیے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی صحت سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا۔ اداکارہ کی سرجری کی خبر سامنے آنے کے بعد شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
مایا خان، درِفشاں سلیم، ثناء فہد، رابعہ کلثوم سمیت متعدد فنکاروں نے بھی ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے میرب علی کو آرام کرنے اور موبائل فون کے زیادہ استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔
میرب علی ڈرامہ سیریلز صِنفِ آہن، پریستان، وبال اور فرار کے ذریعے شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ قانون کی ڈگری بھی رکھتی ہیں اور ماڈلنگ کے شعبے میں بھی اپنی شناخت بنا چکی ہیں۔ گزشتہ سال ان کی اور گلوکار عاصم اظہر کی منگنی ختم ہونے کی خبر بھی سامنے آئی تھی۔