ذوالحج کا چاند 17 مئی 2026 کی شام نظر آنے کے امکانات :سپارکو. عیدالاضحیٰ 27 مئی کومتوقع

- پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو (SUPARCO) نے ذوالحجہ 1447ھ کے چاند اور عیدالاضحیٰ کے حوالے سے اپنی فلکیاتی پیشگوئی جاری کر دی ہے۔
-
پیدائش: سپارکو کے مطابق ذوالحجہ کے نئے چاند کی پیدائش 17 مئی 2026 کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 1:01 بجے ہوگی۔
-
عمر: 17 مئی کی شام غروبِ آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 18 گھنٹے 30 منٹ ہوگی۔
-
دورانیہ: ساحلی علاقوں میں غروبِ آفتاب اور غروبِ قمر کے درمیان فرق تقریباً 60 منٹ رہنے کا امکان ہے، جو چاند کی رویت کے لیے کافی موزوں ہے۔
-
امکان: سپارکو کا کہنا ہے کہ اگر مطلع صاف رہا تو 17 مئی کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔
-
یکم ذوالحجہ: اگر 17 مئی کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پاکستان میں یکم ذوالحجہ 18 مئی 2026 (پیر) کو ہوگی۔
-
عیدالاضحیٰ: اس حساب سے 10 ذوالحجہ یعنی عیدالاضحیٰ 27 مئی 2026 (بدھ) کو ہونے کی توقع ہے۔