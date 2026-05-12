پریکٹس کے دوران بنگلہ دیشی باولر شور یفل اسلام اور تنزیہ حسن میں لڑائی ، بابر اعظم نے صلح کروادی

بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے پریکٹس سیشن کے دوران فاسٹ بولر Shoriful Islam (شور یفل اسلام) اور نوجوان کھلاڑی Tanzeem Hasan (تنزیہ حسن) کے درمیان تلخ کلامی کے بعد صورتحال کشیدہ ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں کھلاڑیوں کے درمیان بحث نے شدت اختیار کی جس کے بعد ساتھی کھلاڑیوں نے مداخلت کی۔
رپورٹس کے مطابق قومی ٹیم کے اسٹار بیٹر Babar Azam (بابر اعظم) نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں کے درمیان صلح کروائی اور ماحول کو پُرسکون بنایا۔ واقعے کے بعد ٹیم مینجمنٹ نے بھی کھلاڑیوں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
کرکٹ حلقوں میں اس واقعے پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں جبکہ شائقین کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ٹیم کے اندر اتحاد برقرار رہے گا۔