فیفا نے ایران کی درخواست منظور کر لی، فٹبال ورلڈ کپ کیمپ امریکہ سے میکسیکو منتقل

FIFA کی جانب سے جاری اطلاعات کے مطابق ایران کی طرف سے سکیورٹی اور انتظامی وجوہات کی بنیاد پر دی گئی درخواست پر غور کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاریوں سے متعلق مخصوص کیمپ اب امریکہ کے بجائے میکسیکو میں منعقد کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق:

  • فیصلہ تمام فریقین سے مشاورت کے بعد کیا گیا
  • کیمپ کے لیے متبادل سہولیات فوری طور پر میکسیکو میں مختص کی جا رہی ہیں
  • کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور انتظامات متاثر نہیں ہوں گے

فیفا حکام کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی سہولت اور سکیورٹی ان کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے یہ تبدیلی کی گئی ہے۔


