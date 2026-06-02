2026/27 سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کئے جانے کا امکان

اسلام آباد: وفاقی حکومت مالی سال 2026-27 کا سالانہ بجٹ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارتِ خزانہ اور متعلقہ ادارے بجٹ کی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ مختلف وزارتوں اور محکموں سے مالی تجاویز بھی طلب کی جا چکی ہیں۔
بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کے اہداف، ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں ممکنہ اضافے سمیت مختلف معاشی اقدامات شامل کیے جانے کی توقع ہے۔ حکومت کی جانب سے معاشی استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور عوامی ریلیف کے لیے متعدد اقدامات بھی بجٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔
حتمی تاریخ اور بجٹ دستاویزات کی منظوری کابینہ اور پارلیمانی شیڈول کے مطابق دی جائے گی، تاہم موجودہ اطلاعات کے مطابق بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا قوی امکان ہے۔