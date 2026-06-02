لاہور بورڈ نے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحانات کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دیں

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون (فرسٹ ایئر) کے سالانہ امتحانات 2026 کے لیے امیدواروں کی رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔
بورڈ کے ترجمان طاہر جاوید کے مطابق امتحانات کا باقاعدہ آغاز 15 جون سے ہوگا، جس کے لیے تمام تر انتظامی تیاریاں پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہیں۔
اس سال انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے امتحانات میں مجموعی طور پر 1 لاکھ 68 ہزار 285 طلبہ و طالبات شرکت کریں گے۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے لاہور بھر میں 566 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
بورڈ نے امتحانی عملے کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ امتحانات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنایا جائے اور طلبہ کو پینے کے صاف پانی اور بیٹھنے کے مناسب انتظامات جیسی ضروری سہولیات فراہم کی جائیں۔
مزید برآں، امتحانات کے دوران کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو روکنے کے لیے خصوصی مانیٹرنگ اسکواڈز بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں جو مراکز کی نگرانی کریں گے۔