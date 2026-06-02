آئی پی ایل انتظامیہ نے معروف آسٹریلوی کرکٹر کو کڑی سزا سنا دی؛ وجہ کیا بنی؟

انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کا ٹائٹل جیتنے کے باوجود رائل چیلنجرز بنگلورو (آر سی بی) کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔
احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کے خلاف کھیلے گئے فائنل میچ کے دوران ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی پر آر سی بی کے جارح مزاج آسٹریلوی بلے باز ٹم ڈیوڈ پر اگلے سیزن (آئی پی ایل 2027) کے پہلے میچ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
آئی پی ایل انتظامیہ کے مطابق فائنل میچ کی پہلی اننگز کے دسویں اوور میں وکٹ گرنے کے بعد ٹم ڈیوڈ نے غصے میں آ کر فیلڈ امپائر نتن مینن کی طرف ‘آئس بیگ’ پھینکا تھا۔ اس رویے پر ایکشن لیتے ہوئے ان پر میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔
ٹم ڈیوڈ کو آئی پی ایل ضابطہ اخلاق کی دفعہ 2.9 (لیول ون جرم) کا مرتکب پایا گیا ہے، جو میچ کے دوران کسی بھی کھلاڑی یا امپائر کی طرف خطرناک انداز میں کوئی چیز پھینکنے سے متعلق ہے۔
کھلاڑی نے میچ ریفری جواگل سری ناتھ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے سزا قبول کر لی ہے۔
اگرچہ اس واقعے کی فوری سزا صرف فیس کی کٹوتی تھی، لیکن یہ رواں سیزن میں ٹم ڈیوڈ کا تیسرا بڑا جرم تھا، جس کے باعث ان کے مجموعی ڈیمیرٹ پوائنٹس کی تعداد 5 ہو گئی۔ آئی پی ایل قوانین کے تحت 5 ڈیمیرٹ پوائنٹس ہونے پر کھلاڑی پر خودبخود ایک میچ کی پابندی لاگو ہو جاتی ہے۔
یہ پابندی آئی پی ایل 2027 کے پہلے میچ پر برقرار رہے گی، چاہے وہ آر سی بی کی طرف سے کھیلیں یا کسی دوسری فرنچائز کا حصہ بنیں۔